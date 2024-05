Quartararo et la nouvelle Yamaha : "Il en manque beaucoup"

Les pilotes Yamaha ont évalué une moto modifiée de fond en comble ce lundi à Jerez, mais il est encore beaucoup trop tôt pour crier victoire dans le clan japonais. Fabio Quartararo peine à dresser un bilan définitif et reconnaît que le comportement de sa moto n'a évolué qu'à la marge malgré l'ampleur des changements apportés.

"Une longue journée", a résumé le Français. "On a testé beaucoup, beaucoup de choses, surtout un nouveau châssis, une nouvelle aéro, un nouveau bras oscillant, une électronique revue. C'est difficile de tirer des conclusions pour le moment. Évidemment, il faudra faire de bonnes analyses maintenant. Il y a du positif, des choses qui ne fonctionnent pas, malheureusement, mais on aura plus d'essais au Mugello après Le Mans, donc c'est une chose que nous pouvons modifier et améliorer."

Les progrès sur le châssis testé ce lundi ne sont pas encore significatifs aux yeux de Quartararo : "On cherche du turning, on essaie de le trouver. J'ai vu un petit progrès en entrée [de courbe] mais ce n'est pas vraiment le turning, c'est vraiment un petit progrès. J'ai un peu plus de sensations sur l'avant, ce qui me manquait, mais ce n'est pas énorme. C'était un peu mieux mais il en manque beaucoup."

"Il faut beaucoup forcer, il nous en manque beaucoup dans le dernier secteur alors qu'avant, nous étions super rapides, nous ne le sommes plus", a déploré Quartararo. "Je sais ce qu'on peut faire dans ces deux virages et on ne se sent pas bien en ce moment, c'est plus une question de turning mais ça génère d'autres choses."

"Quand on tourne un peu plus, on peut relever la moto donc elle devient moins agressive. Cela crée beaucoup d'autres problèmes, c'est ce que nous cherchons à améliorer."

Rins pas plus convaincu

Álex Rins a aussi testé cette évolution, sans percevoir de véritable progrès. "J'ai fait beaucoup de tours avec un nouveau châssis", a expliqué l'Espagnol. "L'idée était d'avoir un meilleur turning et je ne l'ai pas trop apprécié parce que je n'ai pas senti ce meilleur turning. On a un peu travaillé, on a changé les réglages pour ce nouveau châssis mais je ne suis pas certain à 100% que ce sera mieux pour mon pilotage et qu'il faudra le mettre sur la moto à la prochaine course."

Yamaha avait de grosses nouveautés aérodynamiques à Jerez Photo de: Lorenza Dadderio

L'aérodynamique peut contribuer à améliorer le comportement de la moto en courbe mais les grosses nouveautés testées ce lundi n'ont pas non plus apporté de véritable progrès sur ce front. "Une sensation différente, pas pire, pas meilleure pour moi pour le moment", a précisé Quartararo à ce sujet. "Mais parfois, il y a des choses que je ne peux pas ressentir à l'accélération mais que l'on peut voir dans les données. Mais ma première sensation était neutre."

Quand on voit la moto avec ce nouveau carénage, ça a l'air spectaculaire. Les données en soufflerie sont très différentes mais en piste, j'en attendais un peu plus.

Là encore, le constat a été le même pour Álex Rins. "On a testé beaucoup de grosses nouveautés aujourd'hui, des choses qui ont besoin de temps et de tours pour être analysées et comparées", a souligné celui qui a rejoint le constructeur cette année. "Sincèrement, je me suis senti assez bien avec certaines d'entre elles. J'ai fait beaucoup de tours avec le nouveau carénage, j'ai fait beaucoup de comparaisons et sincèrement, j'en attendais plus en voyant ça sur la moto, plus de différences, plus de performance."

"Quand on voit la moto avec ce nouveau carénage, ça a l'air spectaculaire. Les données en soufflerie sont très différentes mais en piste, j'en attendais un peu plus. J'ai été en mesure de mieux rouler avec ce nouveau carénage mais ce n'était que d'un dixième ou un dixième et demi. On a fait un pas en avant par rapport au réglages de base."

Massimo Meregalli, le patron de l'équipe Yamaha, a précisé que la marque avait déjà voulu évaluer cet ensemble aérodynamique à Barcelone, où le pilote d'essais Cal Crutchlow a récemment fait un test, mais que les conditions météo avaient été trop mauvaises. L'Italien a néanmoins précisé au site officiel du MotoGP qu'il aimerait pouvoir le faire "homologuer le plus vite possible", Yamaha ayant le droit d'utiliser trois carénages pendant la saison grâce aux concessions, mais cette ambition pourrait être mise à mal par les commentaires des pilotes.

Quartararo est pour le moment "très loin" du chrono de 2022 à Jerez. "Mais on analyse tout et j'espère que nous pourrons faire quelque chose pour retrouver les sensations de 2022", a-t-il précisé, affichant sa volonté de continuer les évaluations : "Je pense que nous allons utiliser certaines pièces que nous avons testées aujourd'hui parce que c'est toujours mieux de les essayer sur différentes pistes, et pour Le Mans on utilisera certaines choses que je ne trouve pas mauvaises."

"Je pense que ce sera intéressant de voir mes sensations sur trois circuit, surtout parce que Le Mans et le Mugello sont très différents d'ici, donc ce sera intéressant."

Pour Meregalli, il n'y a pas de "gros bug" sur la Yamaha mais "différentes choses à améliorer", ce qui nécessite des changements à tous les niveaux. Malgré son bilan assez contrasté, Quartararo reste encouragé de voir Yamaha se démener pour faire évoluer sa moto dans des proportions inédites : "Disons que c'est la première fois que l'on teste une nouvelle chose qui n'est pas légèrement différente, le nouveau châssis que l'on a testé est vraiment différent."

Álex Rins Photo de: MotoGP

"Par le passé, on testait de petites choses et là, c'était un énorme changement pour moi de ressentir ce que ça donnait sur la moto. Pour nous, je pense que c'était vraiment une première étape pour voir quelle est la bonne direction mais je pense que maintenant, il faudra un autre test pour voir clairement les choses et avoir des idées de quoi faire sur la moto."

"Dans l'ensemble, le test n'a pas été mauvais, on a pris beaucoup d'informations et sur l'électronique, je pense aussi qu'on a fait un petit pas en avant", a ajouté Rins. "Dans l'ensemble, je peux dire que le test a été assez bon."

Des changements à venir sur le moteur

L'un des rares éléments qui n'a pas évolué sur la Yamaha ce lundi était le moteur, même si la sonorité a changé puisque l'électronique a modifié la gestion de l'antipatinage et du frein moteur. Le constructeur peut le faire évoluer en cours d'année grâce à ses concessions et compte bien profiter de cet avantage dès qu'il le pourra.

"Massimo [Bartolini, arrivé en provenance de Ducati pour prendre le poste de directeur technique, ndlr] travaille sur le moteur puisqu'on a la liberté de faire évoluer le moteur pendant l'année", a confirmé Meregalli. "Pour le moment, on a gardé le même moteur. Je ne sais pas exactement quand on verra les premiers changements."

"Le plan était d'essayer d'avoir deux évolutions pendant la saison mais il y a toujours l'objectif du début et après, ce n'est pas toujours évident de le suivre."