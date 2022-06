Pas question de gérer, Quartararo veut enchaîner les victoires

S'il ne se considérait pas en mesure de jouer le titre en début de saison au vu du manque de puissance de sa Yamaha, Fabio Quartararo est pourtant bel et bien en tête du championnat aujourd'hui, avec une avance de 34 points sur Aleix Espargaró. Longtemps surpris par cette position, il a finalement mis de côté sa frustration et décidé d'accepter la situation, une mentalité qui lui a ouvert les portes de la victoire à partir du Grand Prix du Portugal.

Depuis, le Champion du monde en titre n'a commis aucune erreur et a enchaîné podiums et victoires, tout en comptant une quatrième place comme moins bon résultat. Ses principaux adversaires, quant à eux, ont tour à tour enchaîné les fautes et ne parviennent pas à afficher la même régularité.

À quelques jours de la pause estivale, il est donc plus que jamais considéré comme le dominateur de cette première partie de saison, et verra ses adversaires tout tenter pour combler leur retard lors de la reprise début août.

Pour autant, ce statut de favori est loin de lui mettre la pression à l'heure d'entrer en piste. Pas question, en effet, de commencer à calculer selon les positions des autres et à contrôler plus que nécessaire. "Je ne gère rien du tout. Je suis là pour gagner, course par course. L'année dernière, c'est comme ça que j'ai gagné le championnat. Je ne pense pas à gérer", a-t-il déclaré.

Le Français se trouve en effet dans une situation similaire à celle qui était la sienne à la même période l'an passé, puisqu'il dispose exactement du même nombre de points, soit 172, et compte juste six unités de moins sur son principal poursuivant (34 cette année contre 40 en 2021). Il compte bien conserver cet état d'esprit ce week-end, à Assen, sur un circuit qu'il apprécie particulièrement. "Je pars pour la victoire, pas pour gérer le nombre de points que j'ai au championnat", a-t-il averti.

"Le plus important, c'est de se battre au moins pour les victoires jusqu'au Japon-Thaïlande, et après on verra pour le championnat mais là, je ne pense qu'à une chose, le plaisir de gagner des courses, et il est fabuleux."

L'an dernier, le Grand Prix des Pays-Bas lui avait particulièrement souri, puisqu'après être passé à 71 millièmes de la pole position, il s'était imposé avec plus de deux secondes d'avance sur Maverick Viñales.

