Quartararo : "Pas de turning, pas de puissance, pas d'appui, rien"

Les bonnes performances du GP d'Inde semblent bien loin pour Fabio Quartararo, qui n'a jamais été un candidat aux points en course sprint ce samedi à Motegi. Qualifié en cinquième ligne, le Niçois a été gêné au départ et n'occupait plus que la 18e place après les premiers virages. Après avoir lutté avec les autres pilotes Yamaha, il ne s'est classé qu'au 15e rang.

"Il n' a pas trop eu de souci [au départ]", a expliqué Quartararo sur Canal+, visiblement abattu. "Je me suis un petit peu accroché avec [Raúl] Fernández, mais tout simplement il voulait rester à l'intérieur, il fallait freiner un petit peu plus tard, passer par l'extérieur. Mais bon, c'est comme ça malheureusement, et voilà, on essaiera de faire un meilleur départ pour demain mais on a vraiment du mal à dépasser. Notre rythme quand on est seul est bon mais quand on est en groupe, c'est totalement différent."

Ce samedi a illustré les principales difficultés de Yamaha souvent mises en avant par Quartararo : une incapacité à se mesurer aux autres pilotes, ce qui l'a limité en course, et à réaliser de bons chronos dans l'exercice des qualifications. Le Français a un temps laissé penser qu'il pouvait entrer en Q2 puisqu'il était deuxième au début de la Q1, mais il a finalement perdu des places et a dû se contenter de 14e place sur la grille de départ. Il était selon lui impossible de faire mieux.

"Il n'y a rien qui a été manqué, on est à la limite. Sincèrement, quand on voit la puissance qu'on a, on a énormément de wheelie, on ne peut rien y faire. Les autres motos font un changement totalement différent, quand ils mettent des pneus neufs ils arrivent à sortir quelque chose de totalement différent, et nous on a la même moto, on ne change rien du tout, on ne peut même pas mettre plus de puissance parce qu'on en n'a pas et on a énormément de wheelie."

"C'est notre potentiel actuel", a ajouté Quartararo lors de sa rencontre avec les journalistes, dressant la liste de tout ce qui manque à la M1 : "On n'a pas de turning, pas de puissance, pas d'appui, rien. Si on veut vraiment essayer d'entrer en Q2, on doit essayer de freiner après la limite et en freinant après la limite, on fait beaucoup d'erreurs."

C'est dans son premier relais que Quartararo a réalisé son meilleur temps car selon lui, la Yamaha a rapidement plafonné : "J'étais rapide mais quand tu fais ton meilleur temps sur ton premier tour, c'est que tu trouves la limite immédiatement et que tu n'a pas de marge de progrès."

"J'ai fait un 1'45 dans mon deuxième tour et on ne peut pas franchir un cap parce qu'on freine déjà super tard, la référence au freinage est déjà claire, mais on n'a pas de turning, on n'arrive pas vraiment à relever la moto parce qu'on doit rester sur l'angle pour ne pas cabrer, mais on ne trouve pas d'adhérence à l'accélération puisqu'on ne peut pas relever [la moto]. Il y a beaucoup de problèmes qui font qu'on ne peut pas faire la différence."

Quartararo a fait une erreur en passant hors piste à la fin de la Q1, à un moment où Marc Márquez avait choisi de prendre sa roue, mais il assure ne pas avoir été perturbé par la stratégie de l'Espagnol : "Dans le deuxième time attack, j'ai juste essayé de freiner beaucoup plus tard. J'ai fait une erreur dans un virage et je n'ai pas pu améliorer, mais c'est la façon de faire un chrono correct pour nous."

"Je savais [que Márquez, alors leader] était en Q1 et je but était de se rapprocher de lui", a ajouté Quartararo. "Je ne me souciais pas vraiment qu'il soit derrière."

Je pense qu'on a essayé tout ce qui était possible sur cette moto et il n'y a pas moyen de faire de gros progrès, parce qu'il manque tellement de choses qu'on ne peut pas se concentrer sur une seule. Fabio Quartararo

Le week-end de Quartararo semble avoir déraillé après sa lourde chute de vendredi après-midi mais il en minimise ses conséquences, s'estimant surtout restreint par les performances de sa moto : "Ça ne m'a pas vraiment touché. Ce matin j'ai dû repartir avec un pneu de 20 tours à l'avant, malheureusement, parce qu'il y avait de l'huile sur le pneu et il ne nous ont pas laissé repartir [avec ce pneu]. On a réussi à avoir un bon rythme, en qualifs on a donné le maximum, malheureusement un mauvais départ et plusieurs choses m'ont fait faire une course assez moyenne."

Interrogé sur les perspectives de progrès pour dimanche, Quartararo a rapidement douché les espoirs : "Il n'y a pas de plan. Ça fait trois ans que la moto est la même. On a fait des changements mais on n'a jamais vraiment progressé. Je pense qu'on a essayé tout ce qui était possible sur cette moto et il n'y a pas moyen de faire de gros progrès, parce qu'il manque tellement de choses qu'on ne peut pas se concentrer sur une seule."

Avec Basile Davoine