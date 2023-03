Quartararo perdu sur une Yamaha rétive : "Il n'y a rien qui va"

Le mois qui a séparé le test de Sepang de celui de Portimão ne semble pas avoir permis à Yamaha de corriger le tir et de résoudre ses problèmes. Au contraire, Fabio Quartararo a même totalement perdu confiance au guidon de la M1 et bien qu'il ait été le seul à intégrer le top 10 sans disposer d'une Ducati ou d'une Aprilia ce samedi, il sent déjà qu'il ne sera pas en mesure de lutter avec ces machines dans deux semaines, pour le lancement de la saison.

"C'est sûr qu'on ne sera pas prêts pour la première course", a lâché Quartararo ce samedi soir. "Je ne le dis pas à 100% parce que j'espère une solution pour demain mais pour le moment, je ne me sens pas prêt et je ne me sens pas bien sur la moto. Pour la première fois, je n'ai même pas regardé les vitesses de pointe ! On a beaucoup de travail."

Quartararo n'a "aucune idée" de la source de ses maux, pouvant seulement décrire une moto difficile à manier et toujours imprévisible malgré l'accumulation des tours : "Ce n'est même pas que je ne veux pas le dire, c'est que je ne sais pas quoi dire sur ce qui ne va pas. Là, il n'y a rien qui va."

"C'est ce que je disais dans le box, c'est comme si je prenais la moto de quelqu'un d'autre et que je devais m'adapter. Ça fait quand même quatre jours qu'on roule, trois jours à Sepang et un jour ici. C'est surtout l'agressivité de la moto [qui pose problème], sa façon de bouger. Pour moi, si une moto est physique et qu'il y a de la performance, ça ne me dérange pas mais là, elle est super physique et elle n'a aucune performance, donc il faut trouver une solution."

De grosses difficultés en pneus neufs

Quartararo sent qu'il perd du temps "partout, sauf au freinage" et que plusieurs domaines lui posent problème. "La vitesse en courbe, la stabilité, les sorties de courbe...", a listé El Diablo, pointant surtout du doigts ses problèmes avec des gommes neuves : "C'est difficile d'exploiter le pneu. Par le passé, quand je prenais un pneu neuf, j'étais rapide partout. Maintenant, au freinage ce n'est pas mieux, ce n'est pas mieux pour relever la moto, ce n'est pas mieux sur l'angle... C'est dur à comprendre. La façon dont la moto bouge, c'est difficile."

Fabio Quartararo

Longtemps inquiet quant à sa capacité à défendre ses chances sur un tour lancé et mécontent des performances de la Yamaha en ligne droite, Quartararo estime maintenant que Yamaha a "de plus gros problèmes que la vitesse de pointe", et cible particulièrement cette incapacité à profiter des performances apportées par les pneus neufs. Le mal est désormais si grand que le Champion du monde 2021 s'attend à en faire les frais dans la première partie des relais longs. Cette faiblesse risque d'être décuplée dans les courses sprint, deux fois plus courtes que les Grands Prix du dimanche.

"Le problème n'est pas que pour les qualifications, mais aussi pour le rythme en pneus neufs. Je suis inquiet pour les courses sprint parce que si on compare avec les leaders, quand on prend des pneus neufs on est une demi-seconde plus lents. Du 15e au 25e tour, on est à un ou deux dixièmes, mais c'est en pneus neufs que se fait la différence, et encore plus dans le time attack."

Concernant le rythme de qualifications en lui-même, Quartararo a mesuré ses difficultés en comparant ses performances avec celles du Grand Prix du Portugal 2022 : "Il n'y a pas eu de progrès. À la fin, j'ai pris un pneu tendre et c'était un peu mieux mais j'ai roulé en 1'39"6. L'an dernier, avec tout un week-end sous la pluie, dans le troisième tour de la course j'ai fait un 1'39"4 en medium. On roulait en 1'39 l'an dernier, pas facilement parce que j'attaquais au maximum, mais aujourd'hui on n'a fait qu'un 1'39 et j'étais derrière Marc, [en roulant] totalement à la limite."

Si certains pilotes se disent troublés par la quantité de pièces à tester, susceptible de briser leurs repères d'un relais à l'autre, Fabio Quartararo n'est pas dans cette situation puisque ses évaluations techniques se sont résumées à l'essai d'un gros aileron qu'il a conservé, le reste de sa journée étant consacré à des changements de réglages pour améliorer le comportement de la moto. Le Français a tout fait pour garder son calme malgré l'absence de progrès.

"En Malaisie, surtout le dernier jour, je n'étais pas dedans. J'étais trop dans la frustration de vouloir faire mieux, de vouloir faire un chrono. Aujourd'hui, même si j'étais en galère, j'ai essayé de rester vraiment calme et de dire 'Voilà, on n'est pas prêts, il va vraiment falloir être patients'. [Parfois] on essaie des choses, puis une autre, une autre, une autre... Aujourd'hui, on n'a rien essayé du tout, on a juste essayé des réglages sur la moto : la géométrie, avec l'arrière, que ce soit plus dur, plus mou. Il y a une chose qui a fonctionné, mais pas grand-chose."

Pour la dernière journée de test avant le début de la saison, Fabio Quartararo a prévu de rouler avec un autre ensemble aérodynamique, déjà vu à Sepang. Et malgré l'ampleur des difficultés, il parvient à voir du positif dans certaines évolutions apportées à la M1 cette année : "La fourche, je dirais que c'est l'une des choses positives. Du moins, ce n'est pas négatif. C'est la même chose ou mieux, donc c'est assez clair." Mais naturellement loin d'être suffisant pour rassurer Quartararo.