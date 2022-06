Quartararo est "plus confiant" dans son pilotage qu'en 2021

Lorsque Fabio Quartararo déplorait l'absence de gain de puissance sur sa Yamaha au cours des essais de pré-saison, il ne manquait pas de souligner que sa moto restait très complète et capable de briller sur de nombreux tracés. Très vite, le Français a affiché sa volonté de sauver autant de points que possible dans les courses difficiles, chose qu'il avait du mal à faire avant son titre en 2021, et de jouer la victoire quand sa M1 le lui permettrait.

Alors que la mi-saison approche, Quartararo est parfaitement dans les clous : il est l'unique pilote du plateau à avoir vu l'arrivée de toutes les courses dans le top 10 et reste même sur cinq arrivées consécutives parmi les quatre premiers, dont deux succès. Cette régularité lui confère une importante avance au championnat : Aleix Espargaró est relégué à 22 points et Enea Bastianini à 53, soit plus que la valeur de deux victoires.

Conscient qu'il sera difficile de maintenir sa forme actuelle sur chacune des manches au programme, Quartararo peut néanmoins s'appuyer sur un niveau de confiance supérieur à celui qu'il avait lors de sa campagne victorieuse la saison passée.

"Évidemment, ça ne sera pas facile d'alterner entre la première et la deuxième place parce que j'ai de gros concurrents", a tempéré le Champion du monde après sa victoire au Grand Prix de Catalogne, se réjouissant toutefois de sa constance aux avant-postes : "Le mieux, c'est d'essayer d'être plus constant. Évidemment, j'ai du mal, parce que je me sens tout le temps à la limite, mais je me sens super bien sur la moto. C'est similaire à l'an dernier : je pilote à mon meilleur niveau et je suis plus confiant que la saison dernière. Je sens que je progresse à chaque fois que je suis sur la moto."

Fabio Quartararo a survolé le Grand Prix de Catalogne

"Chaque week-end, je sens que je pilote mieux la moto et je comprends mieux comment être rapide et constant", a-t-il précisé sur le site officiel du championnat. "En tant que pilote, je sens que je progresse énormément."

Quartararo "souffre" pour être à ce niveau

Fabio Quartararo accepte désormais son sort et ajuste ses objectifs à chaque épreuve. Quand il est englué dans le peloton, comme au GP des Amériques, le pilote Yamaha sait que sa machine est trop à la peine en ligne droite pour rendre une remontée possible, et estime que "certaines courses dépendront beaucoup du premier tour."

Dans certaines configurations, le désavantage est néanmoins moins prononcé : "Le Mugello et [Barcelone] étaient deux pistes difficiles, surtout à cause de la ligne droite, mais je savais que si on avait une bonne moto en courbe, on serait super rapides."

"Au Mugello, je ne pouvais pas gagner", a-t-il ajouté. "Je sentais que j'étais un peu plus rapide mais à l'accélération et en vitesse de pointe, on perdait beaucoup. [À Barcelone], je m'attendais à ce que ça soit pire en vitesse de pointe mais avec la descente, je sentais que la moto n'était pas mauvaise. Au Mugello, sur la montée, la moto avait un régime bas et [à Montmeló], c'était beaucoup mieux dans la descente."

Fabio Quartararo

Le bilan des deux dernières courses est donc excellent avec 45 points marqués sur 50 possibles sur des circuits qui auraient pu poser problème à la Yamaha. "On a très bien travaillé, la vie est belle mais on souffre pour être ici", a assuré Quartararo sur Canal+, ayant été le seul représentant du constructeur dans les points au Mugello et dans le top 10 à Barcelone.

Les perspectives sont néanmoins très positives avant la pause estivale puisque les tracés visités au cours des deux prochains week-ends devraient jouer sur les forces de sa machine. L'an passé, le Niçois avait pris la troisième place au Sachsenring et s'était imposé à Assen, et c'est donc avec sérénité qu'il se projette vers ce double rendez-vous.

"Je sais qu'il faut que je me prépare vraiment bien pour l'Allemagne et Assen, ce sont deux circuits qui peuvent aller très bien pour nous. Le Sachsenring un petit peu moins mais on est prêts pour se bagarrer et je pense que mon objectif est très clair, c'est de gagner."

Avec Charlotte Guerdoux