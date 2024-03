Quartararo plus en difficulté qu'espéré pour lancer sa saison

Dix-neuvième des essais disputés cet après-midi, en ouverture de la saison MotoGP, Fabio Quartararo a concédé 1"2 au premier leader, Jorge Martín, dans la seule séance ayant permis de lire une certaine hiérarchie. Persuadé d'avoir pris la mauvaise direction dans ses réglages et d'avoir besoin de poursuivre ses essais pour se sentir mieux, le pilote Yamaha a perdu une opportunité de possiblement réduire son retard lorsque la seconde séance a été perturbée par la pluie.

Mais le premier constat qui s'impose, c'est que ça n'est tout simplement pas l'entame qu'il rêvait au fond de lui de connaître, indépendamment du fait que le manque de performance de la M1 est bien connu depuis plus d'un an et que l'intersaison n'a pas permis de révolutionner les choses. En se basant sur ce qu'il avait pu réaliser pendant les récents tests ici-même, Quartararo s'attendait tout simplement à mieux.

"Je ne m'attendais pas à souffrir autant dans la première séance", admet le pilote français. "On sait que pendant les tests, le grip est toujours super élevé. Pour nous, en particulier, il a été super bas [aujourd'hui]. Mais à voir les chronos des autres, on dirait qu'ils n'ont pas vraiment souffert. Je ne m'attendais pas à souffrir à ce point, même si on a essayé quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné en EL1. Je m'attendais à me sentir un peu mieux."

Comprend-il pourquoi il n'a pas été dans le rythme aujourd'hui ? "Oui et non. On ne le comprend pas mais on sait quel est notre problème. On sait où il faut qu'on progresse mais on ne sait pas comment progresser. Voilà le problème, en gros."

"En tout cas, c'est clair : quand il y a des conditions de faible adhérence, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé, on est beaucoup plus en difficulté que ce à quoi on s'attendrait", résume très clairement le pilote Yamaha, qui ne peut s'empêcher de comparer sa performance du jour avec celle réalisée il y a deux semaines dans le cadre des essais de pré-saison.

"En termes de rythme, pendant le test, je n'étais pas au top mais je n'étais pas si mal. Mais aujourd'hui, ça n'était vraiment pas bon. Même si on a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné, je ne me suis pas senti à l'aise et c'est la raison pour laquelle je m'attends à un peu mieux."

Ce qui n'a sans doute pas aidé à améliorer ses sensations, c'est qu'un changement a en effet été testé, sans succès. "On a essayé une moto différente, qui ne m'a trop plu", explique-t-il au micro du site officiel du MotoGP, sans entrer dans les détails.

"On a de petites choses oui, qui sont une mise-à-jour par rapport au test, mais ça n'est pas quelque chose de dingue", se contente-t-il de préciser. "Ça n'est pas quelque chose qui aide vraiment, cependant on sait que notre moto est assez lourde et c'est quelque chose qui sert à économiser un peu de poids."

Qu'attendre de la suite du week-end désormais ? "On a encore des idées pour essayer des choses demain matin et tenter d'améliorer ces sensations. Mais après deux jours de tests, c'est étrange d'être encore en train d'essayer des réglages", concède Fabio Quartararo, tout en promettant de ne pas baisser les bras : "Je vais me donner à 100%. Il va être difficile de réussir à entrer directement en Q2, mais on va se donner au maximum."

Massimo Meregalli, directeur de l'équipe Yamaha, partage le constat de son pilote et admet très franchement : "C'est un début décevant pour ce GP du Qatar. Nous avons eu plus de mal que ce à quoi nous nous attendions lors des EL1 sur le sec et, à cause de la pluie [lors de la deuxième séance] nous n'avons pas pu tester de solution pour améliorer notre rythme sur le sec."

"Nous espérions avoir du temps de piste sur le sec ce soir pour progresser. Trouver les réglages parfaits pour le sec est une nécessité, surtout vu à quel point la journée de demain va être cruciale", ajoute le patron de l'équipe, faisant référence au changement de programme qui va voir s'enchaîner les pré-qualifications, les qualifications et la course sprint. "Ce sera une situation compliquée, mais l'équipe va faire tout son possible pour légèrement modifier les motos et aider nos pilotes dans ce programme intense."