Quartararo a déjà plus échangé avec Rins "qu'avec Morbidelli en 4 ans"

À l'issue d'une première semaine de roulage à Sepang, Fabio Quartararo perçoit largement les bénéfices d'un travail désormais plus collectif avec son nouveau coéquipier, Álex Rins. Il évoque des échanges déjà plus nourris qu'avec Franco Morbidelli, qu'il a très souvent côtoyé depuis son arrivée en MotoGP.

Le pilote italien a maintenant rejoint le clan Ducati et l'équipe Pramac, où il va faire équipe avec Jorge Martín cette année. Il va néanmoins manquer l'intégralité de la pré-saison à cause d'une grosse chute survenue lorsqu'il s'entraînait à Portimão. Son retour est prévu pour le premier Grand Prix de la saison, au Qatar du 8 au 10 mars.

Lors des quatre saisons et demie passées ensemble, la distance entre Fabio Quartararo et Franco Morbidelli est apparue assez évidente, notamment en raison de leurs personnalités très différentes. Depuis l'arrivée d'Álex Rins, le Français sent une ambiance de travail métamorphosée avec un voisin de garage qu'il connaît mieux, tous deux s'étant côtoyé depuis l'enfance, et avec qui il semble partager davantage de points communs.

"Avec Álex je me suis senti très bien", a expliqué à Motorsport.com Fabio Quartararo lors de la dernière journée du test de Sepang. "En fait, j'ai plus parlé et eu de contact avec lui en un test qu'avec Morbidelli en quatre ans. C'est ce que je pense et c'est la réalité."

"C'est chouette de pouvoir aller de l'autre côté du garage et de pouvoir parler naturellement. Avant, quand Franco était là, je n'osais pas. Avec Álex, il y a cette rivalité, il veut me battre et je veux le battre. Mais je préfère le battre en étant premier et lui deuxième qu'en terminant dixième et onzième. On a un style de pilotage qui, bien qu'il ne soit pas le même, signifie que les problèmes que l'on rencontre sont identiques."

Les propos on ne peut plus clairs de Fabio Quartararo sur son travail avec Álex Rins vont dans le même sens que ceux de ses patrons. Dès la présentation officielle de l'équipe la semaine dernière, Massimo Meregalli mettait en avant la force de ce nouveau binôme.

"Ce que nous espérons, et ce que j'espère vraiment moi aussi, c'est qu'ils vont travailler ensemble", expliquait notamment le directeur de l'équipe. "On sait qu'au final, il faut toujours qu'ils se battent l'un l'autre, mais j'espère qu'ils vont se pousser mutuellement pour élever leur niveau et aussi pour nous aider à développer la moto."

Quant à Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, il a souligné qu'il y a "instantanément eu une très bonne alchimie entre eux", avant d'ajouter : "J'ai vraiment eu le sentiment qu'ils allaient collaborer, qu'ils s'appréciaient, et ils ont la même mission".