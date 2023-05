Quartararo "un peu plus heureux" que dimanche après le test de Jerez

Fabio Quartararo s'est dit "un petit peu plus heureux" qu'hier lorsqu'il a bouclé sa journée de test post-course, lundi à Jerez. "On a surtout travaillé en pneus neufs, avec peu de carburant et des conditions très chaudes", explique-t-il, dans la lignée du plan qu'il avait annoncé à l'issue du week-end de course.

Troisième sur la feuille des temps, le pilote Yamaha continue malgré tout de pointer ce qui sont désormais les deux grandes faiblesses qu'il a identifiées sur la M1, à savoir son manque de performance sur le tour lancé et son incapacité à aller au contact d'autres machines pour tenter de les dépasser. "J'ai pu faire un bon chrono par rapport au week-end de course, et ça a été positif. Mais pendant le week-end de course, mon rythme seul était très rapide", rappelle-t-il.

Deuxième pilote le plus actif du jour, il a aussi travaillé en pneus usés, avec la gomme medium, et s'est montré performant, mais là aussi il relativise, car une journée comme celle-ci ne permet pas de véritablement reproduire les conditions dans lesquelles il est le plus en difficulté : "On a deux difficultés. L'une c'est le time attack, et l'autre c'est de suivre des gens. La vitesse, on l'a. On l'a montré à nouveau aujourd'hui, en rythme on est rapides, mais on a clairement des soucis."

LIRE AUSSI - Le MotoGP expérimente un nouveau système de communication radio

"Le rythme est super rapide, mais ce qui nous manque c'est le tour lancé. Une chose sur laquelle j'ai du mal c'est que quand on me dit de faire du rythme, je suis comme ça [à la limite, ndlr], et quand on me dit de faire le time attack, je suis pareil. C'est l'aspect difficile qu'on rencontre, je suis tout le temps à la limite. Que le pneu soit vieux ou neuf, je suis toujours à la limite. J'ai du mal à avoir un bien meilleur chrono par rapport à mon rythme. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution sur ce point."

Le départ a lui aussi pris une importance considérable dans les Grands Prix, et sur ce point également le Français voudrait voir des progrès : "Je pense qu'on a atteint la limite avec notre moto. Si on veut vraiment progresser, il faut qu'on fasse quelque chose de différent."

Fabio Quartararo

Après les quatre premiers Grands Prix de la saison, le pilote Yamaha n'attendait pas d'évolutions majeures sur sa moto lors de ce test. Il a néanmoins essayé un nouvel échappement, déjà vu sur la M1 de Franco Morbidelli pendant le week-end. "C'était surtout pour voir s'il y avait plus de vitesse de pointe, mais sur cette piste elle dépend beaucoup de comment [on sort] du virage 5, donc c'était difficile à contrôler", commente-t-il.

Il a également pu essayer un nouveau package aéro, avec des ailerons différents. "C'était très similaire", dit-il de ses sensations, "et, pour moi, un peu moins bon donc on ne va pas [prendre] cette mise à jour pour le futur."

Enfin, il a reçu un nouveau châssis, sur lequel pour le moment il n'ose pas se prononcer. "Le feedback a été super, pas moins bon, mais quand on fait ces évolutions sur le châssis, peut-être que ça fonctionne mieux ici mais que ce sera moins bon dans le futur. Je pense qu'au Mans on fera des comparaisons et on verra comment ça se passe."

Le prochain rendez-vous est en effet le Grand Prix de France, or la typologie de la piste du Mans n'est pas, sur le papier, favorable au caractère de la Yamaha actuelle. Fabio Quartararo est-il inquiet pour son Grand Prix national ? "Oui", admet-il. "C'est un point sur lequel on doit progresser, passer de virages lents à la ligne droite. La limitation vient de la puissance et du wheelie."