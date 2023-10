Quartararo pousse Yamaha à réagir : "L'avenir n'est pas entre mes mains"

Fabio Quartararo ne fait plus mystère de ses doutes pour l'avenir. Sans pole position depuis un an et demi et sans victoire depuis 16 mois, période durant laquelle il n'est monté que quatre fois sur le podium, le Champion du monde 2021 ne peut masquer sa déception face à l'effondrement de ses performances. Très franc sur le sujet, il en appelle Yamaha à réagir mais sans avoir rien vu de très convaincant jusqu'ici.

Le test qui s'est tenu à Misano le mois dernier était un rendez-vous marqué d'une croix dans le calendrier, celui où tous les constructeurs avaient l'intention de dévoiler à leurs pilotes des éléments développés pour l'avenir. Impatient d'y être, Quartararo a vite déchanté. "Ça n'a pas été un test positif pour nous", explique-t-il dans une interview pour le site officiel du MotoGP. "Je suis sur la moto, je peux dire ce que je ressens. On a eu une réunion d'une heure, on était plus ou moins vingt dans cette réunion, et j'ai dit immédiatement à ces vingt personnes que je n'étais pas content, qu'on devait progresser."

Ce jour-là, la dissonance entre le pilote et la direction de l'équipe avait frappé, Massimo Meregalli saluant un test positif et correspondant aux attentes des ingénieurs, dans un enthousiasme en opposition totale avec la moue du Français, déçu par un moteur manquant toujours trop de puissance à son goût. Un simple problème de communication, avait expliqué le directeur de l'équipe...

Aujourd'hui, Quartararo insiste pour que Yamaha s'engage vers des changements beaucoup plus radicaux que ceux qu'il a entrevus jusqu'à présent. "Si vous voulez vraiment être professionnel et essayer d'être compétitif pour 2024, il vous faut prendre beaucoup de risques. Les autres vont progresser à nouveau et si on ne le fait pas, ce sera encore pire que cette année. [On est] sur le fil à tous les niveaux : sur le fil des règles, du potentiel de la moto... Il ne faut pas être aussi prudents. Ce peut être un projet gagnant si on a une mentalité plus forte", martèle le pilote.

Face à cette prise de risques que demande son pilote star, Yamaha semble toujours tourner autour de la question sans reconnaître le gouffre qui paraît se creuser. "On change les méthodes de travail", assure Massimo Meregalli, "on change l'approche, la mentalité. On travaille tous dur et d'une façon différente."

Tout au moins, les progrès sont lents, or le pilote français rappelle sans détour que le temps est compté pour espérer redresser la barre la saison prochaine : "On n'a pas beaucoup de temps pour faire une révolution." C'est en effet dès cet hiver que cela va se jouer, Quartararo ne faisant pas de secret de son intention de réfléchir rapidement à ce qu'il fera après l'échéance de son contrat actuel, donc pour la saison 2025. Or, cela pourrait se décider dès le début de la nouvelle année.

"Actuellement, l'avenir n'est pas entre mes mains, il est entre les mains de Yamaha. Évidemment, je préférerais rester avec Yamaha, mais s'ils ne font pas ce que je veux et [ne conçoivent] pas une moto compétitive, il faudra que j'envisage de partir en 2025", prévient le Champion du monde 2021.

"En gros, ça fait trois ans qu'on a une moto très similaire", poursuit-il. "[Elle ne représente] pas un énorme changement et on ne peut pas progresser. Donc pour l'année prochaine et pour l'avenir, c'est entièrement dans les mains de Yamaha de faire une meilleure moto et on verra comment ça se passe."

Attaché à la marque japonaise, Fabio Quartararo est même prêt à faire des concessions : "J'en demande beaucoup mais je serai heureux s'ils font la moitié de ce que je demande. La moitié l'année prochaine et l'autre moitié en 2025, je pourrais m'en satisfaire."

Toutefois, il apparaît évident que le pilote niçois a besoin d'être entendu. Lassé par les promesses non tenues, Quartararo a pu échanger directement avec la direction japonaise il y a quelques jours pour en appeler à nouveau à une approche plus audacieuse. Mais il attend des actes et non plus de mots, et ne veut plus avoir à compenser comme il le fait les faiblesses d'une moto qui se fait à présent dominer par des machines européennes plus inventives.

"Mentalement, ça a été dur. C'est difficile. Quand on se bat pour le championnat trois années de suite, [qu'on décroche] des victoires et des podiums à toutes les courses, on se bat [à nouveau] pour un podium et on a l'impression que c'est bon…" souffle Quartararo, qui n'a de toute évidence pas trouvé de réel réconfort dans sa troisième place en Inde, il y a deux semaines.

"Parfois, le pilote peut un petit peu masquer le problème, mais il arrive un moment où les problèmes sont plus grands et je ne peux rien y faire", ajoute le pilote français dans un sentiment d'impuissance. La balle est de toute évidence dans le camp de Yamaha.