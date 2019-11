Quartararo préfère ne pas trop penser à la victoire

Rien ne semble devoir atteindre Fabio Quartararo... Ni sa cheville blessée la semaine dernière, qui l'empêche de marcher correctement mais pas de pulvériser les records de Sepang. Ni un Marc Márquez teigneux dans sa roue en qualifications, qui est finalement parti tout seul à la faute. Ni les deux longues lignes droites de Sepang et le palmarès de la piste, peu favorable à Yamaha qui n'y a plus gagné depuis 2010.

En pole pour la cinquième fois cette année, le rookie qui semble surfer sur toutes les difficultés depuis le début de la saison est une nouvelle fois cité parmi les favoris pour la victoire. Prudent, comme peut-être pour mieux gérer cette pression-là, il préfère comme à son habitude relativiser quelque peu les attentes et viser un "bon résultat", en l'occurrence un septième podium.

"J'ai entendu tout le monde parler de la victoire, mais le principal objectif ici sera de prendre du plaisir. Ce sera un Grand Prix spécial", rappelle Fabio Quartararo auprès du site officiel du MotoGP, alors que son équipe court à domicile. "Je pense que j'ai le rythme pour essayer de me battre pour le podium. C'est bien de penser à la victoire, mais pas trop. On va juste faire de notre mieux, comme tout le temps, rester concentrés et essayer de fêter un bon résultat avec le team."

Depuis le début du week-end, les pilotes Yamaha ont réalisé une performance groupée des plus prometteuses, trois M1 ayant systématiquement été positionnées aux quatre premiers rangs à chacune des séances. Bien qu'il ait l'avantage sur la grille de départ, Quartararo sait pertinemment devoir rester sur ses gardes face, entre autres, à Maverick Viñales et Franco Morbidelli, qui l'accompagnent en première ligne, sans oublier Valentino Rossi, qualifié en deuxième ligne.

Et, surtout, le #20 ne sous-estime pas la concurrence, pas même les adversaires contraints de s'élancer de rangs moins glorieux après les aléas des qualifications. Parmi eux, Márquez a, certes, essuyé un revers aujourd'hui en échouant violemment à appliquer jusqu'au bout sa stratégie dans le sillage du pilote Petronas, mais personne ne saurait l'exclure des prétendants, et surtout pas celui qui a ferraillé avec lui à ses dépens ces dernières semaines. "On a bien vu qu'en Thaïlande, il s'en est mis une assez impressionnante aussi [sic] et il a gagné la course, alors je sais très bien que Marc est un pilote très fort mentalement et physiquement et il sera là. J'espère qu'il ne sera pas avec moi, mais je sais très bien qu'il va remonter et se battre pour la victoire", pressent Quartararo.

Et pourquoi pas un duel "interne" en s'opposant cette fois à Maverick Viñales, si prometteur en essais ? "C'est toujours cool de se battre avec un nouveau pilote, d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. On a des motos vraiment similaires, donc si on doit faire une attaque dans le dernier virage, c'est sûr que ce sera plus facile à gérer que si Marc ou Dovi nous met déjà dix mètres avant le freinage…" analyse le pilote Petronas, pragmatique.

"Toutes les Yamaha ont un très bon rythme", poursuit Quartararo. "Je pense que Marc va revenir. On sait qu'il a un rythme très fort, il est fort en course. Dovi sera là, Rins je pense qu'il est assez fort et qu'il a un bon rythme. […] Ça ne sera pas une course facile pour nous. Comme toujours, on va se donner à 100% et je pense que j'ai un bon rythme moi aussi."

"Mes sensations sont bonnes. Je pense qu'on est prêts. On ne sait pas exactement quels pneus on va utiliser, mais ce sera sûrement entre le soft et le medium. Demain, au warm-up, on va essayer le pneu que l'on pense être bon pour la course et j'espère qu'on fera le bon choix", souligne le pilote Petronas. "Franco a fait son tour qualifs avec un medium, donc ça veut dire qu'il va très vite avec ce pneu. Maverick a fait aussi un très gros tour avec le medium. Ça ne va pas être facile, mais le plus important c'est d'être dans les trois premiers dans les premiers tours."

Fabio Quartararo aura 20 tours à boucler pour tenter d'aller au bout de l'objectif qu'il a poursuivi ces dernières semaines, lui qui a mené plus de tours cette saison que n'importe quel adversaire du Champion du monde déjà titré mais sans réussir pour le moment à faire main basse sur le trophée de vainqueur. Également assuré d'être le deuxième meilleur pilote de la saison en qualifications, toujours derrière Márquez, il nourrit des ambitions aux championnats pilotes (remonter vers la troisième place) et équipes (Petronas devance Suzuki de quatre points), ainsi qu'aux classements des indépendants où les titres pilotes et teams pourraient revenir au Français et à sa structure dès demain. Au final, il n'y aurait pas mieux qu'une victoire pour assurer tous ces succès...