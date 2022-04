Quartararo : "La première fois que je m'amuse autant sous la pluie"

Fabio Quartararo a déjoué les pronostics à Mandalika. Rarement à l'aise dans les courses disputées sous la pluie depuis son arrivé en MotoGP, le Champion du monde a été l'un des pilotes les plus rapides dans ces conditions ce dimanche, avec la deuxième place derrière Miguel Oliveira. C'est donc avec le poing levé qu'il a franchi la ligne d'arrivée, ce résultat ayant une saveur de victoire.

"C'est la première fois que je m'amuse autant sous la pluie", a confié El Diablo au micro de Canal+. "Je savais ce qui manquait sur la moto, et pour moi en tant que pilote. Je sais que dans des conditions comme ça je peux toujours apprendre et aujourd'hui, j'ai appris énormément. [...] Je ne me jamais senti aussi bien sous la pluie. C'est sûr que c'est mon meilleur podium et ma meilleure course sous la pluie. Sincèrement, je suis vraiment content."

Quartararo a connu une course en deux temps. Parti depuis la pole, il a conservé la tête au départ mais à la fin du premier tour, il a perdu du temps au dernier virage, ce qui a permis à Miguel Oliveira et à Jack Miller de le doubler, dans un duel qui a fortement déplu à l'Australien. Un tour plus tard, le pilote Yamaha a encore perdu du temps au dernier virage, ce qui a permis à Johann Zarco et Álex Rins de passer devant lui. Alors cinquième après ce qu'il a lui-même qualifié d'erreurs "idiotes", Quartararo a réussi à reprendre sa marche en avant.

"J'ai fait deux erreurs au dernier virage, je suis passé sur le vibreur et la moto n'avançait pas, elle ne faisait que patiner", a précisé le Français sur le site officiel du MotoGP. "J'allais presque en arrière ! J'ai retrouvé ma confiance, j'étais cinquième et j'ai vu que Mir était très proche de moi. Je me suis dit 'ne perds pas cette place'. J'ai vu que mon rythme était bon et que je pouvais revenir sur Rins. Il a fait une petite erreur et je me suis dit 'c'est mon moment et je vais essayer de jouer le podium'."

Remonté au quatrième rang, Quartararo a très vite comblé l'écart qui le séparait de Zarco et Miller : "Quand j'étais derrière les pilotes, je ne voyais rien et en parlant avec eux, ils ne voyaient rien non plus. J'ai vu une opportunité quand j'étais quatrième, j'ai vu que Johann et Jack se battaient un peu. Je savais que c'est là qu'il fallait attaquer."

"Derrière Johann et Jack, j'ai essayé de faire ça le plus vite possible parce que je savais que c'était super dur avec la visibilité, et je pense que j'ai atteint mon objectif", a-t-il ajouté en conférence de presse.

Fabio Quartararo

Le retard de Quartararo sur Oliveira a atteint 6"223 au 13e passage devant les stands et après ses dépassements sur Zarco et Miller, il était encore à plus quatre secondes du leader. Devenu le pilote le plus rapide en piste, il a échoué à 2"205 du Portugais qui "contrôlait" selon Quartararo, surtout ravi d'avoir su relancer sa course après les erreurs des deux premiers tours.

"Dans toutes les situations, j'essaie de voir le meilleur résultat possible et quand j'étais cinquième, je n'avais jamais été si rapide et il m'a fallu du temps pour réaliser que j'étais vraiment performant. J'ai vu que j'avais une petite marge. Parfois, quand on s'habitue à être plus loin, quand on est cinquième on se dit 'c'est déjà un bon résultat' mais je sentais que je pouvais faire un peu mieux. Je me sentais très bien sur les freins. J'ai fait de belles manœuvres, je ne pense pas qu'elles étaient mauvaises, et elles n'ont pas pris trop de temps."

Le résultat de Quartararo lui permet de passer de la neuvième à la troisième place du championnat, à trois points d'Enea Bastinini, toujours leader. Il juge les points conquis ce dimanche "très importants", surtout face aux résultats plus décevants des pilotes qui avaient dominé au Qatar.

"Avec Miguel [vainqueur], Johann qui m'avait devancé au Qatar, Bastianini et Brad [Binder] qui ont terminé un peu loin, je pense qu'on n'est pas si mal que ça au championnat. On avait commencé avec beaucoup de retard et on est revenus sur une course où on devait en perdre. C'est bien d'avoir ce boost d'énergie sous la pluie. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas amusé autant, même sur le sec. C'était totalement différent mais je me suis vraiment amusé."

Lire aussi : Oliveira attribue sa victoire à un départ "crucial"