Quartararo envoyé en Q1 après une "erreur de débutant"

Autrefois grand spécialiste des qualifications, Fabio Quartararo a dû composer avec une Yamaha à la peine sur un tour cette année et, pour la 11e fois en 20 courses, il devra passer par la Q1 à Valence. Le pilote Yamaha a payé différents drapeaux jaunes à la fin des Essais ce vendredi, et une erreur au dernier virage lors d'un tour qui aurait probablement permis d'intégrer le top 10.

Quartararo s'attend à une séance difficile samedi matin, entre ses difficultés à exploiter le pneu avant sur ce circuit, une température très fraîche et une rude concurrence, puisqu'il sera notamment confronté à Pecco Bagnaia, Álex Márquez ou encore Luca Marini.

Comment s'est déroulée la fin de la séance ?

C'était bien jusqu'au dernier virage, où j'ai fait une erreur. Il y a eu des drapeaux jaunes, des drapeaux jaunes, des drapeaux jaunes... Au virage 3, il y avait des pilotes au milieu, puis j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de débutant aujourd'hui et c'est dommage mais je pense que le potentiel est là. J'espère que l'on pourra entrer en Q2 demain.

Quelle a été cette erreur de débutant ?

Au dernier virage, je suis parti très loin et j'ai perdu deux dixièmes.

Tes sensations te donnent-elles l'espoir d'entrer en Q2 ?

Au Qatar, j'ai amélioré mon chrono du vendredi de plus d'une demi-seconde et ce n'était pas assez. Demain, si j'arrive à améliorer, je ne sais pas si ce sera suffisant mais je pense qu'on peut faire un bon résultat. On ne sait jamais à quoi s'attendre, si Pecco va faire un 1'28"9, si [Álex] Márquez va vouloir faire un temps extraordinaire. Il y a quand même de bons clients donc on va essayer de faire au mieux.

Tu es satisfait de ton rythme ?

Je suis content. On a des soucis avec le pneu avant. Ça fait trois années d'affilée que j'ai beaucoup de mal avec l'avant. C'est très bizarre parce que c'est un pneu très dur mais pour nous, il ressemble à un super dur. Il faut qu'on trouve une solution pour demain, et surtout pour la course. Sur de nombreuses pistes, je peux utiliser le tendre, comme au Qatar. À la dernière course, j'ai utilisé le tendre à l'avant et c'était parfait. Ici, le dur est beaucoup plus tendre et les autres peuvent utiliser le tendre. C'est super dur à comprendre et je pense que l'on pourra trouver une solution.

Quel est le problème avec les pneus ?

Je pense que la construction est la même qu'au Qatar, mais c'est super bizarre. En 2020, en 2021, en 2022 et cette année, c'est le même problème. L'an dernier, je sentais que je pouvais être beaucoup plus rapide mais le problème est que l'avant bougeait beaucoup, et cette année c'est la même chose. Pendant un tour, ça peut aller, mais pour la course ce sera un désastre pour nous.

Fabio Quartararo

As-tu des doutes dans le choix de pneus ?

Il y aura des doutes pour le pneu avant. Les sensations des mouvements sur le pneu ne viennent pas vraiment du composé. C'est une sensation bizarre parce que demain matin, je ne pourrai pas utiliser le dur à l'avant, il fera beaucoup trop froid... mais le medium sera trop tendre. Donc le dur est impossible à faire chauffer sur le côté droit, on peut faire chauffer le medium mais il y a des mouvements fous. En tout cas, on aura de mauvaises sensations sur l'avant demain.

On a vu de grosses chutes aujourd'hui, c'est lié à quoi ?

C'est lié au fait qu'il y a beaucoup de grip. Tout le monde pense à aller de plus en plus vite, de plus en plus vite... Ça fait que tout le monde se livre vraiment à 100% de ses capacités mais même s'il y a beaucoup de grip, on peut quand même avoir de belles chutes.

Déjà, le championnat se termine beaucoup trop tard. On n'est pas dans des voitures, on voit énormément de chutes.

Il faisait 7 ou 8°C ce matin en Moto3, une Q1 à 11h00 à Valence un 25 novembre, ce n'est pas idéal...

Ce n'est pas idéal, surtout que le choix du pneu avant va être assez critique. Déjà, le championnat se termine beaucoup trop tard. On n'est pas dans des voitures, on voit énormément de chutes. C'est déjà exceptionnel qu'il n'y ait pas énormément de blessés, ou je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, c'est vraiment trop tard.

Tu penses que les chutes peuvent aussi être liées à la fatigue, avec les six Grands Prix en sept semaines ?

Je ne pense pas, c'est peut-être lié aux températures, même si cet après-midi, sincèrement, il ne faisait pas si froid que ça. C'est vrai qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Le vent est frais, les pneus se refroidissent assez facilement donc ça peut arriver.

Le test sera encore plus tard. Est-ce utile de le faire à ce moment de l'année ?

On est obligés. Même si on termine tard, c'est la journée où on peut espérer faire quelque chose. On va essayer de vraiment avoir de bonnes conditions de vitesse. Je vais vraiment essayer de faire une belle course et de partir bien ici à Valence.

Que penses-tu de la bagarre psychologique entre Bagnaia et Martín ?

Je pense que le travail de Martín est... Je ne sais pas comment le dire sans être vulgaire. [On lui dit "a pain in the ass", il répond "ça, mais en pire !"] Je pense que c'est exactement ce qu'il doit faire et il le fait à la perfection. Il sait que c'est très dur de gagner le championnat pour lui mais vous savez, ce n'est jamais impossible. Je pense que c'est le moment de faire ça pour lui.