Quartararo en quête de vitesse en Aragón

Le Grand Prix d'Aragón n'a jamais souri à Fabio Quartararo depuis son arrivée au niveau mondial. Hormis une cinquième position décrochée lors de sa première saison en MotoGP, le Français n'a jamais réellement évolué aux avant-postes sur la piste espagnole. Le deuxième temps qu'il a obtenu ce vendredi, à 74 millièmes du chrono de référence de Jorge Martín, est donc plus que positif à ses yeux et lui permet de démarrer de la bonne façon ce week-end réputé compliqué pour lui.

Pourtant, en EL1, le scénario a semblé se répéter avec une huitième place, à quatre dixièmes du premier, et des sensations étranges. "Ce matin ça a été un peu un désastre. Le grip était très mauvais et quelque chose n'allait pas avec notre moto. Je ne sais pourquoi mais on avait du mal à faire monter les pneus en température. J'avais vraiment des hauts et des bas et je n'étais pas régulier", a-t-il expliqué.

La tendance s'est finalement inversée en EL2, où le pilote Yamaha s'est révélé plus compétitif : "Cet après-midi j'ai été bien plus régulier, j'étais content de mon rythme. On va vérifier si on a de la marge à certains endroits mais je pense qu'on a fait du très bon travail."

Quartararo s'est en effet concentré sur le nouveau châssis amené par le constructeur japonais lors du test de Misano. Si le moteur avait été l'élément phare, le châssis était également important et il l'a essayé à nouveau aujourd'hui afin de sentir une réelle amélioration. Les conditions de piste ne l'ont toutefois pas permis et cette nouveauté n'explique pas selon lui son résultat final.

"Honnêtement le châssis est très similaire. J'ai été plus rapide car j'ai aussi commencé en pneus neufs. J'ai décidé de faire des tours avec le nouveau châssis car on sait qu'avec le standard on est rapides. Je voulais essayer le nouveau et ça n'a pas été mal en considérant qu'on a été deuxièmes et que j'ai commis une erreur", a-t-il poursuivi.

"À Misano les conditions étaient tellement parfaites qu'on pouvait vraiment sentir la différence. Sur ce circuit on n'a pas senti de différences du tout donc on va regarder les données et on va voir si on continue d'utiliser ce châssis ou pas. En tout cas, que je continue de l'utiliser ou pas, ce n'est rien du tout. C'est peut-être un tout petit peu mieux ou moins bien mais la différence est vraiment minime."

Fabio Quartararo

Si les voyants semblent au vert, le Français préfère rester prudent en gardant en tête certaines de ses performances passées, qui ont montré qu'être rapide en essais ne suffit pas pour jouer la victoire en course. La clé, à ses yeux, réside dans la facilité de dépassement, ce qu'il estime devoir atteindre pour être compétitif dimanche.

"On peut être rapides, mais le problème ce n'est pas d'être rapides, c'est d'être en mesure de l'être en course et ça signifie doubler. C'est la partie la plus dure car si on regarde l'Autriche, on était aussi en mesure de se battre pour la victoire avec notre rythme, mais on est restés derrière et on ne pouvait pas doubler. Au final, on peut être, pas une demi-seconde plus lents mais bien plus lents, et se battre pour la victoire si on a cette vitesse pour doubler facilement. C'est ce qui nous manque. Sur le papier, on peut se battre pour la victoire sur toutes les pistes mais ensuite on n'est pas là. C'est un équilibre, pas seulement ici mais de façon générale. Mais il faut partir de la première ligne si on veut espérer quelque chose."

Et pour ce faire, il n'exclura aucune possibilité, pas même celle de prendre la roue d'un autre pilote en qualifications afin d'assurer sa place sur la grille. "Je ne suis jamais personne, mais peut-être que demain je chercherai quelqu'un", a-t-il averti.