Quartararo ravi : "On a beaucoup plus progressé que ce que je pensais"

Onzième hier, Fabio Quartararo a conservé samedi une approche mesurée en se refusant à toute attaque du chrono destinée à mieux se positionner au classement des essais menés en Malaisie, néanmoins sa quatrième place du jour (à 1"161 du meilleur temps) s'accompagne d'un ressenti général bien meilleur.

Peut-être un peu étourdi par la quantité d'éléments à évaluer hier, lui qui se félicitait d'avoir vécu là son premier "vrai test" en MotoGP, le Français a en effet connu une seconde journée plus cadrée. "Une journée positive, même si on n'a fait que quelques tours", s'est-il félicité après avoir bouclé 34 tours au cours d'une journée perturbée par la pluie. "Surtout, dans mon dernier run et alors que j'avais plus de 20 tours sur le pneu, j'ai été assez rapide."

Et Quartararo de poursuivre : "Petit à petit, on commence à suivre une direction et je pense que c'est très positif. Hier on a un peu contrôlé les données. Après l'hiver, quand je fais ma première journée à Sepang, j'ai toujours du mal, et c'est toujours aux mêmes endroits : le freinage du dernier virage, le troisième secteur, j'emmène trop de vitesse et j'ouvre les gaz trop vite. Mon pilotage n'était pas bon hier, mais aujourd'hui, après avoir regardé les données et passé plus de temps sur la moto, c'était déjà bien mieux. Rien que ça, ça a été un gros changement."

Massimo Meregalli, team manager de l'équipe Yamaha, ne s'était pas inquiété de cette journée un peu brouillonne du champion, vendredi. "L'année dernière non plus, pour sa première journée en Malaisie, il n'avait pas été super rapide. Nous nous y attendions", a-t-il indiqué ce samedi au site officiel du MotoGP. "Nous avons contrôlé les données avec le team, ils ont expliqué quels étaient les domaines dans lesquels progresser, où il a fait des erreurs, et ce matin il est arrivé en ayant probablement basculé sur ON − hier, le bouton devait être au milieu ! [rires]".

Tout semble beaucoup, beaucoup mieux qu'en 2022. Ça n'est pas du tout comme l'année dernière. Fabio Quartararo

Un Fabio Quartararo passé sur ON et une journée de toute évidence moins chargée ont donc mené à des évaluations plus efficaces aujourd'hui. "J'ai bien mieux piloté. Je suis très content de ce qu'on a testé aujourd'hui", s'est félicité le pilote, que l'on a vu en piste avec des développements aéro notables. "Le package aéro est le point sur lequel on a un peu plus de doutes. Mais hier on a essayé quelque chose qu'on n'a pas vraiment aimé et en le testant à nouveau aujourd'hui, c'était beaucoup mieux."

Mais à nouveau, ce qui réjouit particulièrement le pilote Yamaha, c'est la vitesse de pointe affichée par sa moto. Deuxième sur ce point aujourd'hui, la M1 numéro 20 a en effet fait jeu égal avec l'Aprilia de Miguel Oliveira, à 1 km/h seulement des 336,4 km/h des Ducati de Jorge Martín et de Pecco Bagnaia. "J'étais seul [pour la faire] donc c'était très prometteur", a souligné Quartararo à l'issue de cette journée.

A-t-il le sentiment que Yamaha s'est rapproché de Ducati en termes de V-max ? "Oui. Si on s'était éloignés, je ne sourirais pas ! Il est clair qu'on a énormément progressé. Entre 2020 et 2022, l'amélioration avait été [faible], mais entre 2022 et 2023, on a beaucoup plus progressé que ce que je pensais."

"Ce qu'il faut dire c'est qu'en 2022, il n'y avait aucun moteur", a rappelé Quartararo, Yamaha ayant écarté le bloc développé pour des questions de fiabilité. "Même quand on avait commencé le premier test, on savait que le moteur resterait le même que l'année précédente. Cette fois, avant de commencer le test, on a eu une réunion avec Yamaha et tout semble beaucoup, beaucoup mieux qu'en 2022. Ça n'est pas du tout comme l'année dernière."

Fabio Quartararo a le sourire sous le casque

Les signaux sont donc au vert à ce stade de la préparation du championnat, avec un Fabio Quartararo conquis par la réaction de Yamaha en réponse à ses requêtes. Il a révélé avoir deux nouvelles specs moteur à sa disposition cette semaine et le plan s'est affiné par rapport aux premiers tests menés à Misano et Valence à l'automne dernier. "Ici, on fait des tests plus clairs et on sait exactement ce qu'on veut", a-t-il assuré.

Les essais se poursuivront dimanche pour une troisième et dernière journée en Malaisie, avant un petit mois de pause qui mènera vers un test de deux jours au Portugal, le dernier déjà avant le début du championnat. Alors que Massimo Meregalli admettait à la mi-journée que Yamaha était "en retard dans [son] programme" du fait de la pluie ou d'une quantité de pneus limitée qui pose quelques difficultés aux constructeurs lors de ce test, c'est malgré tout l'optimisme qui prime.

"On ne baisse pas les bras", a assuré Quartararo, déjà tourné vers la suite. "S'ils arrivent à en trouver toujours plus, ce sera important parce que la vitesse de pointe est bonne mais notre aéro est beaucoup plus léger. C'est quelque chose qui pourrait être important, de trouver plus de puissance pour avoir plus d'aéro et d'appui. Ce sera intéressant."

