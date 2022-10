Quartararo repousse l'échéance : "Rien n'est impossible"

Fabio Quartararo entretient l'espoir ! Son retard sur Pecco Bagnaia a certes grimpé à 23 points ce dimanche à Sepang, avec la victoire du pilote Ducati, mais il a conservé une petite chance de titre en atteignant un top 4 qu'il n'avait plus connu depuis le Red Bull Ring, il y a deux mois. Le Français a même fait mieux en décrochant la troisième place.

Seulement douzième sur la grille, Quartararo était déjà sixième en sortant du premier virage et cinquième à la fin du premier tour, après avoir doublé Franco Morbidelli. Il a ensuite pris l'avantage sur Marc Márquez et profité de la chute du leader Jorge Martín pour monter sur la dernière marche du podium, le résultat dont il avait besoin.

"Mon départ n'a pas été fantastique mais j'ai vu que Pecco était presque en tête donc j'ai décidé de freiner super tard au premier virage et ça en valait la peine", a souligné Fabio Quartararo en conférence de presse. "J'étais cinquième ou sixième au premier virage. Ça m'a beaucoup aidé et après, c'était super important d'essayer de rester avec eux. C'était dur mais je pense qu'on a fait l'une de nos meilleures courses. En partant si loin, on sait que c'est dur de doubler pour nous mais j'étais assez content de ma course."

"Sincèrement, je ne calculais pas trop", a-t-il assuré. "Si Pecco gagnait, je devais faire de mon mieux pour au moins essayer de le suivre. À un moment de la course, j'ai été plus proche mais dans les deux derniers tours, j'étais vraiment, vraiment à la limite avec les pneus, à l'avant et à l'arrière, partout ! Dans les deux derniers tours, j'ai décidé de ralentir un peu et c'était une très bonne course."

La position de Fabio Quartararo a un temps été menacée par Marco Bezzecchi, sachant qu'un dépassement du pilote VR46 lui aurait définitivement fait perdre le titre 2022. L'écart a fluctué mais Quartararo a pu se donner un peu d'air en fin d'épreuve, sans pour autant réussir à combler l'écart sur les deux leaders.

"J'ai vu que Bezzecchi revenait mais je voulais aussi revenir sur Pecco et Enea. J'étais déjà à la limite. J'essayais de ne pas cramer le pneu mais j'attaquais au maximum. Marco attaquait mais j'étais à la limite. Je crois qu'il est revenu à deux ou trois dixièmes. J'attaquais fort et à la fin, je pense que préserver un peu le pneu m'a aidé. Mon objectif était d'essayer d'être aussi proche que possible du groupe de tête."

Fabio Quartararo n'a pas pu revenir sur Pecco Bagnaia et Enea Bastianini

"J'ai juste attaqué toute la course", a résumé Quartararo. "Je suis revenu sur Pecco et Enea parce que j'ai vu qu'ils se battaient et que j'étais seul pour attaquer. J'avais un bon rythme mais Marco a peut-être un peu cramé son pneu au début. Je pense qu'il était assez loin à la fin. J'ai attaqué au maximum en n'essayant pas de préserver le pneu, mais au moins d'un garder un peu pour la fin."

Un meilleur résultat étant impossible, Quartararo a alors espéré que Bastianini parvienne à triompher de Bagnaia : "Évidemment, j'encourageais Enea ! Ils avaient un très bon rythme, dans le dernier secteur je perdais pas mal mais j'ai fait mon maximum aujourd'hui et c'est ce que l'on voulait."

Le pilote Yamaha a en plus dû composer avec une main gauche douloureuse en raison de sa fracture du majeur, qui le gênait notamment pour actionner le holeshot device : "Le doigt [ne va] pas très bien", a reconnu Quartararo au micro de Canal+. "On verra. En rentrant, je passerai des examens complémentaires et on verra ce qu'on devra faire ou pas."

"Ce n'était pas une grosse chute mais elle était idiote", a-t-il déploré sur le site officiel du MotoGP. "Une chute normale mais je me suis cassé le doigt. C'était vraiment douloureux mais heureusement, Ángel [Charte, directeur médical du MotoGP] s'est occupé de moi hier après-midi donc je tiens à le remercier. L'adrénaline est un bon antalgique quand on se bat pour une position. Je pensais que mon doigt allait bien mais en m'arrêtant, j'ai vu qu'il me faisait mal. Ça ne compte pas parce qu'on a tout donné et c'est ce qu'on voulait aujourd'hui."

Une infime chance de titre que Quartararo rêve de saisir

Fabio Quartararo conserve ainsi une chance mathématique de titre au GP de Valence, qu'il devra à tout prix remporter tout en espérant que Pecco Bagnaia ne fasse pas mieux que 15e, un résultat qu'il sait peu probable. "L'objectif était d'essayer de repousser le titre de Pecco", a précisé le Champion 2021. "C'est ce qu'on a fait. C'est pratiquement impossible de le faire mais rien n'est impossible. On y croit jusqu'à la fin."

Avec 23 unités de retard, Quartararo visera donc "25 points ou rien du tout" sur un circuit qui lui a posé problème ces dernières années : "On n'aura qu'un seul objectif, la victoire. Évidemment, beaucoup de pilotes pourront jouer la victoire là-bas. Je vais profiter à Valence, on verra comment ça finira. Je veux faire le même genre de course qu'ici."

Pour le moment, Quartararo se réjouit surtout d'avoir connu une bonne course pour la première fois en deux mois : "C'est ce que je voulais faire mais je ne m'attendais pas à ce que Pecco gagne ! Pour moi, le plus important est que j'ai apprécié cette course et ça faisait longtemps que je n'avais pas pris du plaisir sur la moto, surtout en course. Je suis assez content. On verra. J'aime Valence. Ce n'était pas notre meilleure course l'an dernier mais la seule chose à faire est de viser la victoire, ensuite on verra. Je veux apprécier la dernière course."