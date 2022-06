Quartararo reste chez Yamaha et "met la pression" aux ingénieurs

Fabio Quartararo ne s'en cache pas, il a pris le temps d'une longue réflexion avant d'accepter l'offre de Yamaha et de prolonger leur union pour deux ans. Si le constructeur affichait sa volonté de renouveler le contrat de son nouveau champion dès l'hiver, l'annonçant comme sa priorité à la reprise en février, le pilote niçois, lui, a beaucoup temporisé. Depuis qu'il avait essayé le premier prototype de la M1 dans sa version 2022, il avait compris que le gain de puissance moteur et de vitesse de pointe qu'il espérait n'était pas au rendez-vous, et il a donc demandé à Iwata des garanties techniques avant de s'engager.

Les tractations auront duré plusieurs mois, durant lesquels le nom de Fabio Quartararo a été cité chez la concurrence, tantôt vers Honda, tantôt vers Suzuki. Mais les garanties espérées sur le développement moteur semblent être arrivées, pour finalement convaincre le champion de renouveler sa confiance à l'équipe japonaise.

"C'est ce sur quoi on a vraiment poussé", confirme-t-il au micro de Canal+. "Je sais qu'on peut avoir quelque chose de très bien quand les ingénieurs japonais poussent énormément donc, entre autres, c'est sur ça qu'on a vraiment poussé pour avoir le meilleur package technique pour les deux prochaines années. On leur met vraiment la pression sur ça. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose de mieux au niveau moteur."

"Mon premier objectif est d'avoir la meilleure moto et le meilleur projet", a ajouté Quartararo en conférence de presse. "Ils m'ont convaincu parce qu'ils ont recruté des gens, ils travaillent énormément et ils savent précisément où progresser. Par le passé, ils travaillent peut-être dans plusieurs domaines mais n'acceptaient peut-être pas que la moto était plus lente que les autres [en ligne droite]. Maintenant, ils le savent et ils travaillent clairement sur ce point faible. C'est ce qui m'a vraiment décidé à rester chez Yamaha."

"C'était dur, franchement, c’était très dur. Bien sûr, il fallait que je regarde [ce qui était] le mieux pour mon futur. Avec mon entourage, on a bien regardé", explique Quartararo au sujet de sa longue réflexion. Mais aujourd'hui, il assure être pleinement satisfait par son choix : "Je pense qu'être ici en MotoGP est une chance, donc il faut être heureux. Et dans tous les cas, même si cette année on est un peu en difficulté avec le moteur, je suis toujours content, et je pense que c'est surtout dans des moments comme ça qu'on apprend le plus donc j'espère vraiment faire des steps au niveau pilotage."

Arrivé chez Yamaha en 2019, pour deux premières saisons dans l'équipe satellite avant d'intégrer le team officiel, le Français semble même prêt à se laisser convaincre de s'engager sur la durée pour entrer encore un peu plus dans l'Histoire de la marque : "Je l'espère. J'ai senti que continuer était le meilleur choix, donc j'espère que pendant ces années-là [2023 et 2024] Yamaha va faire la meilleure moto possible pour essayer de rajouter pas mal d'années."

"On a pris la décision il n'y a pas très longtemps", précise Fabio Quartararo, qui semble avoir entériné son choix autour du Grand Prix de France. "Je ne me rappelle plus du moment exact, mais je pense qu'on a pris la décision il y a trois semaines, un mois. Ça ne s'est pas su il y a des mois. On a vraiment pris le temps de faire les bonnes choses."

"Je suis bien sûr très content", ajoute celui qui mène actuellement le championnat avec huit points d'avance, "et on peut vraiment se focaliser à 100% sur cette année, même si j'étais [déjà] focalisé à 100% dans ma tête. Je suis très content."