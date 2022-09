Quartararo attend le retour de Márquez pour "détruire les plans" de Ducati

Alors que le championnat entre dans son dernier tiers et que trois pilotes apparaissent au-dessus du lot, prêts à se battre pour faire main basse sur le trophée de champion, Marc Márquez boucle ses valises et s'apprête à sauter dans un avion pour se joindre à la fête. Le pilote espagnol a retrouvé son plus large sourire cette semaine puisqu'il vient de boucler deux jours de roulage au guidon d'une CBR600RR avec à la clé ce qu'il attendait, à savoir de bonnes sensations dans son bras blessé il y a plus de deux ans.

La quatrième opération subie au mois de juin, qu'il décrit lui-même comme étant celle de la dernière chance et la dernière qu'il consentira à subir pour tenter de retrouver tous ses moyens, semble bel et bien porter ses fruits. Les médecins sont satisfaits de l'évolution de l'humérus et le pilote, qui ne jure que par ses sensations au guidon, a réservé dare-dare un billet d'avion pour Misano afin d'essayer de prendre part au test très important qui s'y déroule mardi et mercredi. Important, car il servira de base à la préparation de la moto de 2023, mais aussi car il s'agit de la seule opportunité de roulage en dehors des Grands Prix avant la fin de la saison.

Afin de confirmer son retour au guidon de la RC213V, Márquez devra s'acquitter du contrôle médical du championnat, ce qui semble devoir être une formalité au vu des étapes déjà franchies. Ensuite, quel sera le plan pour cette journée de mardi marquée d'une croix blanche ? "Il n'y a pas de plan pour lui à l'heure actuelle", promet Alberto Puig auprès du site officiel du MotoGP. "Le plan est qu'il évalue sa condition, c'est la priorité, et si les choses se passent bien alors nous commencerons à réfléchir. Nous voulons bien sûr tester différentes pièces avec lui, mais je pense que la priorité désormais c'est qu'il voie comment il se sent sur la moto. Il s'est entraîné à la maison, mais avec une moto de route, pas une moto de course. Cette fois ce sera une vraie moto, très exigeante, donc nous comprendrons mieux mardi quelle est la situation."

La suite ? Il s'agira très probablement du retour du champion espagnol à la compétition, même si le team manager Repsol Honda balaye toute spéculation en vue du Grand Prix d'Aragón, l'une de ses épreuves fétiches, au programme dans deux semaines : "Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir répondre, mais la première chose à faire c'est de voir comment il se sent sur la moto mardi."

Les autres pilotes, eux, l'attendent tous, certains avec une pointe d'appréhension, d'autres avec déjà l'espoir qu'il puisse peser dans la course au titre. C'est la position de Fabio Quartararo, qui se sent parfois bien seul dans sa lutte au championnat. Sans soutien des autres pilotes Yamaha jusqu'à présent, il ne peut compter que sur ses propres performances lors des courses, alors qu'Aleix Espargaró peut recevoir l'aide de Maverick Viñales, désormais compétitif avec l'Aprilia ; quant à Pecco Bagnaia, il a sept alliés potentiels dont au moins trois à cinq aux avant-postes quelle que soit la piste. Vendredi encore, le Français a fait face à l'armada de Ducati, quatre d'entre elles ayant dominé le classement des premiers essais libres du Grand Prix de Saint-Marin dont il a pris la cinquième place.

"J'espère qu'il pourra bientôt se battre avec nous et essayer de détruire un peu les plans des Rouges !" trépigne Quartararo en évoquant le retour du #93. "Je pense que c'est génial qu'il revienne s'il obtient un feedback positif de son épaule lors du test. Il sera ici pendant deux jours et il aura, et nous aussi, une idée claire de ce que sera son potentiel lors de futures courses."

"Je pense qu'il va courir en Aragón", parie quant à lui Bagnaia. "On connait tous bien Marc et on sait tous qu'il va arriver au test de Misano mardi et qu'il voudra assurément se placer devant, être rapide sur sa moto. Donc je pense que s'il voit après la première journée qu'il est déjà dans une bonne situation, il participera au GP d'Aragón. On peut être content de retrouver Marc."

Marc Márquez a intensifié sa préparation physique depuis mi-juillet

Marc Márquez n'a plus piloté de MotoGP depuis le Grand Prix d'Italie en mai, et pourtant il reste le mieux classé des pilotes Honda au championnat à ce stade. Il est aussi le seul à avoir fait gagner la marque depuis 2020. Difficile toutefois de prédire quelle influence le sextuple Champion du monde pourrait avoir sur la hiérarchie actuelle. "Je ne sais pas. D'abord, il faudra voir son rythme à son retour", souligne Quartararo. "L'an dernier, au Portugal [quand il a repris la compétition], il a été rapide d'entrée. Il a naturellement l'expérience du MotoGP mais on ne sait pas dans quelle mesure il est rapide et en forme, donc je ne peux pas vraiment répondre."

Chez Honda, ce qui intéresse surtout c'est la contribution que le pilote espagnol pourra donner à la préparation de la moto 2023, alors que l'on craignait précisément qu'il soit absent lors du test de deux jours prévu la semaine prochaine. "Nous [aurons] différentes pièces de la moto", indique Alberto Puig. "Pas un véritable prototype, mais disons, différentes pièces dont nous pensons qu'elles peuvent être positives."

"Il n'a plus piloté la moto depuis longtemps, donc nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il soit dans la meilleure situation possible d'un point de vue musculaire et physique, mais quoi qu'il puisse faire ici ce sera très important", conclut le responsable espagnol.