Fabio Quartararo de retour au premier plan à Misano

Après trois courses difficiles, Fabio Quartararo peut-il retrouver la victoire au Grand Prix de Saint-Marin ? Le Français a été très performant au cours de la première journée d'essais, avec la deuxième position dans les Essais Libres 1 et le meilleur temps dans les Essais Libres 2. Il est encouragé par ses performances, sur une piste de Misano plus favorable à la Yamaha que le Red Bull Ring.

"Les sensations sont vraiment bonnes après les courses difficiles en Autriche", souligne Quartararo. "Nous avons fait de gros progrès ici, évidemment la piste aide, parce qu’elle nous est un peu plus favorable. Les deux courses difficiles nous ont permis de nous adapter et elles nous ont permis de revenir plus forts. Les deux séances ont été bonnes, le rythme était bon en EL2 et les changements de réglages ont été bons."

Lire aussi : Quartararo surpris d’être encore en tête du championnat

"Une piste de motocross !"

La surface du circuit de Misano a été refaite en vue de l'édition 2020. Les pilotes qui ont fait des essais au mois de juin ont pu découvrir une piste très bosselée, ce que confirme Quartararo : "Le circuit ressemble à une piste de motocross !" s'amuse-t-il. "Disons qu’il y a beaucoup de bosses."

Quartararo estime que la surface n'offre "pas beaucoup plus" d'adhérence qu'en 2019, mais il sent quand même des progrès : "C’est positif qu’il y ait plus d’adhérence parce que sincèrement, la première sortie était difficile en EL1, c’était difficile de prendre ses marques. Il est important d’avoir une bonne adhérence et d’essayer de trouver un rythme constant."

Quartararo s'attend à ce que Maverick Viñales, leader dans la matinée et sixième dans l'après-midi, soit l'un des principaux prétendants à la victoire ce week-end : "Évidemment, Maverick est le principal rival pour cette course. Il semble qu’il a utilisé des pneus différents des nôtres, à l’avant et à l’arrière. Dans son tour rapide également. Nous utilisons des pneus différents, même si nous avons la même moto. Nous avons des styles de pilotage différents, il n’utilise pas toujours les mêmes pneus."