Quartararo et sa sanction : un "désavantage" à vite oublier

Si les 22 pilotes MotoGP trépignent à l'idée d'entamer officiellement leur saison ce matin, avec les premiers essais libres du Grand Prix d'Espagne, Fabio Quartararo, lui, devra patienter 20 minutes de plus que ses collègues.

Pénalisé pour avoir utilisé des pièces de compétition lors d'un test qui ne l'y autorisait pas, le mois dernier, le Français a tenté de faire appel, en vain. La Fédération internationale de motocyclisme l'a sanctionné pour avoir enfreint le règlement portant sur les fortes limitations qui s'appliquent aux tests hors Grands Prix, alors que le pilote et son équipe ont fait leur mea culpa et plaidé leur bonne foi en admettant une erreur à l'occasion de ce roulage réalisé au Paul Ricard.

Depuis mercredi et les premières rencontres (à distance) avec les médias, Quartararo s'est montré avare de commentaires sur ce sujet quelque peu délicat, souhaitant probablement passer à autre chose sachant qu'il lui est impossible de réparer cette erreur. Il a toutefois admis jeudi auprès du site officiel du MotoGP que ne pas rouler pendant les 20 premières minutes le pénaliserait, même si l'effet de cette sanction sera allégé par le précieux test réalisé mercredi à Jerez.

"Bien sûr, c'est un désavantage", reconnaît le pilote français, "mais [mercredi] on a eu trois heures de tests alors ça veut dire qu'au moins on a eu un feedback de la moto, on sait plus ou moins la voie que l'on doit suivre. Mais, bien sûr, ce sera dur de ne pas commencer dès les 20 premières minutes. On va essayer d'apprendre quelque chose en piste. Ce sera dur de ne pas rouler avec tout le monde."

Le test réalisé mercredi a permis à Quartararo de boucler 52 tours. Classé deuxième, à 0"112 de l'autre Yamaha de Maverick Viñales, il a essentiellement souhaité poursuivre son adaptation à une machine évoluée, qu'il n'a découverte qu'en février.

"Après avoir passé si longtemps sans piloter la MotoGP, c'était vraiment fun de retrouver ces sensations de vitesse et le pilotage de la moto. Ça n'a pas été une journée facile, parce qu'au final, la moto de 2020 je ne l'ai pilotée qu'à Sepang et au Qatar. J'ai eu beaucoup de mal pendant la première séance parce qu'elle est totalement différente de la spécification que j'avais l'année dernière", explique le pilote Petronas.

"On a vu que le potentiel de la moto était très bon, il faut juste qu'on essaye de s'adapter aussi vite que possible car on a vu que les autres aussi sont très rapides", poursuit-il. "Il y a encore des choses que j'ai besoin d'améliorer, mais franchement je me sens très bien avec la moto. Il me reste des choses à ajuster en comparaison de la moto de l'année dernière, mais pour combler l'écart avec Marc [Márquez] il va falloir vraiment faire du bon boulot."

"On sait qu'il est rapide partout et dans toutes les conditions, alors il faudra qu'on s'adapte rapidement dans toutes les situations. Sous la pluie, il était très rapide, où à Brno dans les conditions mixtes, alors en tant que pilote aussi je vais devoir m'adapter dans ce type de conditions."

Les Essais Libres 1 du Grand Prix d'Espagne débuteront ce matin à 9h55 pour la catégorie MotoGP et s'étendront sur 45 minutes. Ils compteront, avec les EL2 et les EL3, pour l'accession directe à la phase finale des qualifications, samedi, ce qui donne habituellement lieu à une fin de séance dédiée à la chasse au chrono et réduira d'autant plus les possibilités de Fabio Quartararo ce matin.