Quartararo sanctionné pour des essais illégaux

C'est une séance effectuée le mois dernier qui avait alerté les autorités du MotoGP sur une possible infraction au règlement de la part de Fabio Quartararo et Yamaha. Le Français avait en effet roulé le 18 juin dernier au Paul Ricard sur une Yamaha R1 préparée par la société française Techsolutions, qui avait mis la sportive à disposition du pilote Petronas SRT dans le cadre de sa préparation au lancement de la saison 2020, décalée à cause de la pandémie de COVID-19.

Mais la moto comportait des éléments de compétition qui avaient été remarqués par une des équipes rivales du team malaisien. Les pièces incriminées n'auraient pas dû être montées sur la moto de route selon l'Article 1.15.1, alinéa c, du règlement qui définit le cadre de telles séances d'essais. Le Français avait été convoqué pour donner sa version des faits et justifier la configuration dans laquelle il avait roulé au Castellet le mois dernier. Il s'est expliqué ce mercredi devant les commissaires à Jerez.

Une notification de sanction a été publiée par le panel de commissaires de la FIM, composé de Bill Cumbow, Andres Somolinos et Freddie Spencer, après que Quartararo a reconnu les faits et expliqué que cette erreur n'était pas intentionnelle. Malgré le caractère involontaire de cette infraction, celle-ci contrevient à l'Article 1.15.1 et les commissaires ont donc décidé de suspendre le Français pendant les 20 premières minutes de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, qui se tiendra vendredi 17 juillet.

Il a déjà été annoncé que Fabio Quartararo ferait appel de cette décision, puisqu'il avait 30 minutes pour le décider et tenter de faire annuler ou de réduire la sanction imposée par les commissaires. En Moto3, Sergio Garcia a écopé de la même sanction pour les mêmes raisons, sans que l'on sache si l'Espagnol de l'équipe Estrella Galicia 0,0 a fait appel.