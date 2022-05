Quartararo satisfait de son rythme mais mécontent du trafic

Le Grand Prix à domicile de Fabio Quartararo débute bien. Le Champion du monde en titre a été parmi les leaders tout au long de la journée au Mans et il occupe la sixième place du classement combiné avant d'aborder la troisième séance du week-end. Même s'il n'a pas réalisé la meilleure performance du jour, Quartararo se satisfait des performances de sa moto.

"Une bonne journée, parce que le rythme était vraiment bon. Je me sentais vraiment bien ce matin, cet après-midi aussi", a déclaré un pilote Yamaha satisfait d'avoir pu recueillir des données pour la journée de samedi : "Je sens que ça sera assez intéressant et important."

Quartararo estime qu'il a le potentiel pour jouer au moins le podium ce week-end : "Je me sens bien. Je pense qu'on a un très bon rythme. Cet après-midi, je me sentais très, très bien, j'ai roulé en 1'31"8, 1'31"7 avec des pneus usés, en essayant quelque chose, donc sincèrement je suis très à l'aise. Il y a encore un petit peu le doute si ça sera le medium ou le soft [pour la course]. Je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a pas mal de pilotes qui hésitent entre ces deux pneus. Je pense qu'on a le rythme pour le podium."

En EL2, Quartararo n'a pas pu améliorer son temps en toute fin de séance en raison du trafic, de nombreux pilotes s'étant gênés dans les derniers virages du tracé sarthois. Sans cette mésaventure, il aurait peut-être pu s'inviter dans le trio de tête : "J'ai fait mon time attack mais je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de faire le chrono. J'ai eu deux ou trois drapeaux jaunes et dans mon dernier tour, j'avais quelques pilotes devant moi qui faisaient un petit peu n'importe quoi, mais je pense qu'on aurait pu finir dans le top 3 aujourd'hui."

"C'est facile à dire quand on voit que Pecco [Bagnaia] a aussi dû se faire énormément gêner. J'ai vu ses chronos, c'était exactement la même chose que pour moi. Le plus important, c'est qu'on est dans les dix premiers et que demain [matin], on pourra encore faire deux time attack pour essayer d'améliorer les chronos."

Fabio Quartararo

Le Français n'a "pas vraiment" l'intention d'évoquer ce problème de trafic en Commission de sécurité mais déplore que les comportements de certains pilotes ne mènent à aucune sanction en MotoGP, sauf en cas de gêne flagrante pendant les qualifications.

"C'est un problème. Quand les pilotes te regardent et restent [sur la trajectoire]... Quand on fait une erreur, ça ne sert à rien de rester si on a quelqu'un derrière, c'est vraiment perturbant. Je n'aime pas vraiment que tout le monde coupe [la trajectoire]. Quand j'étais en Moto3, les pilotes du MotoGP étaient ma référence. Si on commence à faire ça, c'est sûr qu'en Moto3 ils feront la même chose. Au final, ils donnent beaucoup de pénalités en Moto3 mais ils ne le font jamais en MotoGP. Je pense que les pénalités doivent être plus agressives en MotoGP."

"Normalement, il y a un règlement qui fait que si on ralentit dans un secteur, on est pénalisé, mais je n'ai jamais vu de pilote sanctionné en MotoGP, à part Jack [Miller dans l'incident] avec moi en Argentine", a-t-il souligné. "Je pense qu'il faut être plus agressif [dans les pénalités], pas seulement dans les qualifications. Jack était un peu sur la trajectoire en qualifications [à Termas de Río Hondo] mais il faut aussi [le faire] dans les séances d'essais."

Quartararo pas convaincu par le nouveau bras oscillant

En EL2, Fabio Quartararo a une nouvelle fois testé le bras oscillant découvert au lendemain du GP d'Espagne. Déjà peu convaincu par cette pièce censée améliorer l'adhérence à l'arrière quand il l'a évaluée à Jerez, le leader du championnat devrait rouler avec l'ancienne version samedi afin de retrouver des sensations plus familières.

"C'était un peu le même commentaire qu'à Jerez. C'est bon mais on ne sait pas si c'est mieux ou pas de prendre le risque de [changer] quelque chose qui fonctionne tout le temps, on n'en est pas certains. On va vérifier les données mais ma première impression est qu'on va conserver le [modèle] standard pour demain."

"Il n'y a pas vraiment du positif et du négatif", a-t-il précisé. "C'est juste mes sensations avec la moto. Dans certaines parties il semble que c'est mieux au freinage mais plus agressif et plus difficile pour tourner. Ce sont de petites choses qui me font un peu douter. Je préfère avoir une chose dont je suis sûr à 100% qu'une dont je ne suis pas certain. La différence n'est pas vraiment claire mais les sensations ne sont pas les mêmes."