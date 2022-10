Quartararo s'est "sorti les performances de la tête" pour profiter

Après être parti à la faute au Grand Prix d'Australie, Fabio Quartararo avait estimé qu'il devait avant tout retrouver le plaisir de rouler au guidon de sa M1, une sensation qu'il a perdue depuis plusieurs Grands Prix et qui a participé à son enchaînement de mauvais résultats. Évidemment, le manque de performance de sa moto est également à prendre en compte, mais le Français souhaite travailler sur ce qu'il peut modifier.

Il a donc entamé le Grand Prix de Malaisie dans cet état d'esprit et a évolué dans le top 10 pratiquement tout au long des deux premières séances d'essais libres, à la fois sur le sec et sur piste séchante. Avec sa septième place aux temps combinés, il est pour le moment assuré de participer à la Q2 s'il devait pleuvoir en EL3 demain. Une journée plutôt positive dont il s'est dit "assez content".

"En Australie, j'ai fait de très bonnes qualifications mais je ne profitais pas car je ne profite pas quand je suis cinquième, je le fais quand je suis devant. J'ai dû me sortir un peu ça de la tête pour juste profiter car on sait qu'on a des difficultés avec la moto. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, surtout ce matin, en pneus usés. J'ai plutôt bien profité de la journée", a-t-il expliqué.

"J'ai réussi à travailler quelque chose sur mon style de pilotage aujourd'hui donc ça s'est bien passé. C'est surtout sur mon angle maximum. Je suis en train de travailler car il me manque un petit peu d'angle. Pas souvent mais sur quelques virages, il m'en manque un petit peu et c'est ce que j'ai travaillé aujourd'hui, et c'était assez positif."

"C'était l'une des premières fois où je me suis senti assez proche du pneu avant medium avec le tendre au freinage. Pour la stabilité et la marge sur la moto, c'est peut-être mieux. Ça ne se voit pas au chrono mais plus au niveau de la régularité."

S'il reste prudent concernant la performance de la Yamaha sur le sec, Fabio Quartararo compte quand même tout donner pour essayer de décrocher la meilleure place sur la grille demain, ce qui conditionnerait favorablement sa course, au terme de laquelle Pecco Bagnaia pourrait être titré. L'enjeu est grand mais il ne compte pas changer sa vision des choses.

"Je sais que demain ce sont les qualifications les plus importantes de la saison mais depuis le Qatar, j'ai donné tout ce que j'avais pour bien me qualifier donc je pense que je dois rester avec le même état d'esprit. J'ai la mentalité du 'je n'ai rien à perdre' mais je l'avais déjà en Australie et en Thaïlande donc ça ne fera pas une grande différence. Je vais me pousser à la limite", a-t-il ajouté.