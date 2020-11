Quartararo succède à Márquez au BMW M Award

Fabio Quartararo est devenu le premier à succéder à Marc Márquez au classement BMW M Award, celui qui récompense les meilleures performances en qualifications sur l'ensemble de la saison MotoGP.

Créé en 2013 en s'appuyant sur le partenariat entre le constructeur automobile allemand et le championnat de pointe de la moto, ce classement prend en compte les résultats des qualifications, non plus en cumulant les chronos comme ce fut le cas lors des premières années, mais en attribuant des points sur le même barème que celui des courses : 25 points pour une pole position, 20 pour une deuxième place, etc.

À ce petit jeu, Fabio Quartararo, qui était déjà un bon deuxième la saison dernière derrière Marc Márquez, a tiré profit de ses quatre pole positions et de ses neuf départs depuis la première ligne pour battre l'ensemble de ses adversaires, avec un total de 225 points cumulés en 14 qualifications.

Lire aussi : Quartararo espère un top 5 pour sa dernière course avec Petronas

Le classement final de la saison traduit la supériorité du clan Yamaha en qualifications, la marque ayant obtenu neuf pole positions contre trois pour KTM et une pour Ducati et Honda, puisque le Français bat son futur coéquipier, Maverick Viñales, et l'actuel, Franco Morbidelli. Jack Miller (Ducati) termine quant à lui quatrième, Pol Espargaró (KTM) cinquième et Takaaki Nakagami (Honda) sixième. Johann Zarco est pour sa part classé septième.

"La saison a été faite de hauts et de bas, mais au moins j'aurai gagné quelque chose cette année !" commente le Niçois avec le sourire. Mais pas question pour lui de garder la BMW M2 CS qui lui revient. "La voiture n'est pas pour moi, je vais l'offrir à mon père", annonce-t-il. "Après les qualifs, il me parle toujours de cette voiture alors ce sera son cadeau de Noël. Mais j'espère que quand j'irai le voir, il pourra me laisser conduire la voiture pour quelques jours !"

Fabio Quartararo a également reçu le "Tissot Pole of poles Award" récompensant le détenteur du plus grand nombre de pole positions sur l'ensemble de la saison. Sam Lowes et Raúl Fernández l'ont également obtenu respectivement pour les catégories Moto2 et Moto3.

Palmarès BMW M Award en MotoGP