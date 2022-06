Quartararo se sent "super lent" à cause du manque de grip

Le doublé des pilotes Aprilia en EL2 n'est pas dû qu'aux performances de la RS-GP mais aussi à sa capacité à rester efficace sur des pistes offrant peu de grip. En début de saison, Aleix Espargaró s'est imposé à Termas de Río Hondo, circuit à l'adhérence faible, en raison de la poussière très présente après deux années sans course et du faible niveau de gomme sur la piste, le nombre de séances ayant été réduit en raison des problèmes logistiques dans l'acheminement du matériel jusqu'en Argentine.

Ce vendredi, le niveau de grip était faible sur le circuit de Barcelone et Espargaró a une nouvelle fois été le plus rapide. Fabio Quartararo a signé la huitième meilleure performance du jour, ce qui le place pour le moment en Q2, mais il a accusé un retard de 0"721 sur le leader et s'inquiète sur ses chances si la situation n'évolue pas.

"Les conditions de piste ne sont pas bonnes pour moi", a reconnu le Champion du monde. "Quand on prend un pneu neuf, il donne l'impression d'avoir dix tours. Même si les conditions sont chaudes ou froides, on doit faire de gros progrès [avec un pneu neuf]. C'était très mauvais."

"Le problème actuel, c'est qu'on est lent et que le pneu se dégrade", a-t-il ajouté. "Je ne suis pas inquiet de la dégradation mais plus de me sentir super lent. Je pense que beaucoup de pilotes vont dire la même chose mais c'est dur de vraiment voir le potentiel quand les conditions de piste sont si mauvaises."

Fabio Quartararo

Pour Fabio Quartararo, ces conditions mettent clairement en évidence l'atout de l'Aprilia et l'un des points faibles de la Yamaha : "Même dans le time attack, je ne pouvais pas faire mieux parce que je n'avais pas plus d'adhérence. J'avais du mal à mettre les gaz et je perdais un dixième par ci, un dixième par là, et au final par rapport à Aleix c'est près d'une seconde. Pour moi, notre moto a vraiment besoin de grip arrière."

"On sait qu'en Argentine, Aprilia était super rapide sans adhérence", a-t-il précisé. "Nous, on a du mal. En rythme de course, j'étais six ou sept dixièmes plus lent qu'Aleix et sur cette piste, on perçoit si on est lent. Je sentais que j'étais lent mais que je ne pouvais pas rouler plus vite. Aux virages 3, 4 et 9, on ouvre les gaz et c'est fini, il faut contrôler la situation parce que ça t'échappe, tu dois relever [la moto]. Je pilotais très bien mais j'étais tout simplement super lent."

Fabio Quartararo n'a pas perdu tout espoir pour la course. Au fil des séances, la piste devrait se gommer et le niveau d'adhérence devrait ainsi augmenter, ce qui pourrait faire évoluer la situation en sa faveur : "Si la course était maintenant, ça serait une limitation des dégâts mais on sait que sur cette piste, plus on dépose de gomme, plus on a d'adhérence. J'espère qu'on va pouvoir déposer beaucoup de gomme au cours du week-end. On sait qu'il ne va pas pleuvoir donc on va ajouter de la gomme tous les jours.

"J'espère qu'on pourra faire de gros progrès dans le rythme avant dimanche parce qu'à ce stade, je pense que seul Aleix peut vraiment rouler à un très bon rythme. Il est cinq dixièmes plus vite aussi, il a aussi de la dégradation mais il reste cinq dixièmes devant. J'ai du mal à comprendre. Pour nous, la dégradation est forte et je pense que tout le monde a beaucoup de mal."