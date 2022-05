Quartararo surpris de n'être "vraiment pas bien" au Mugello

Vainqueur au Mugello l'an dernier et capable alors de lutter face à la puissance des Ducati avec sa Yamaha, Fabio Quartararo s'était montré prudent à l'entame du Grand Prix d'Italie mais a connu une véritable douche froide en piste aujourd'hui.

Si ses chronos ne le reflètent pas complètement puisque le Français a terminé 11e des EL1 et neuvième des EL2, il n'a pas caché son étonnement en fin de journée, à l'heure de dresser le bilan de son ressenti : "C'est bizarre parce que, l'année dernière, je me sentais au top dès le début et là je ne me sens vraiment pas bien. C'est la première fois cette saison où je me sens comme ça, à part au Qatar."

"En Argentine et à Austin je me sentais bien, sauf qu'il manquait du potentiel en vitesse de pointe. Bien sûr que là il nous manque de la vitesse de pointe, mais il y a d'autres choses, et je sens que quand je roule je n'ai pas confiance en ce que je fais, et je sens qu'à tout moment il peut y avoir une chute ou quelque chose. Je sens que je ne suis pas bien donc on va remettre la moto exactement comme l'année dernière et on verra ce que ça donne mais c'est la seule idée qu'on a."

Assez frustré, Quartararo a accepté la situation en espérant pouvoir progresser le reste du week-end et être en mesure de se battre aux avant-postes en course. Sur un circuit qu'il qualifie de 50-50 pour lui et sa Yamaha, il n'aura pas le droit à l'erreur en qualifications demain.

"Je suis un peu énervé mais je suis aussi calme car ça m'est déjà arrivé", a-t-il commenté. "On va essayer de trouver la solution le plus rapidement possible, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant de commencer la première journée dans cette situation en sachant que c'est le circuit où normalement je m'amuse le plus. Aujourd'hui, ce n'était pas ça."

"Il va falloir trouver la solution parce que quand on regarde les relevés de l'année dernière, je ne perds pas à un endroit, ce sont de petits détails sur tout le circuit. Il va falloir trouver ce petit quelque chose qui fait la différence."

S'il s'est montré insatisfait de son rythme global et de son tour rapide, il a souligné avoir particulièrement souffert en termes de feeling dans les entrées de virage et les passages en courbe, ce qui l'a fait rouler de façon "crispée".

Un package aérodynamique peu différent de l'ancien

Le Champion du monde en titre attendait des avancées de la part de Yamaha, et a pu compter ce vendredi sur un nouveau package aérodynamique qui lui a apporté un léger mieux en termes de vitesse de pointe. Néanmoins, il a souligné avoir en contrepartie "beaucoup de wheelie" et n'a au final pas vraiment ressenti une grande différence.

"On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Je ne dirais pas que l'aéro est identique à [celle de] l'année dernière mais je ne m'attendais pas à un truc de fou non plus", a-t-il commenté.

Il reste désormais à Quartararo à trouver des solutions avec Yamaha afin de pouvoir lutter contre Ducati et Aprilia, les plus dominateurs sur le tracé italien. "C'est comme ça, on savait que cet endroit serait dur", a-t-il ajouté. "Pour avoir le rythme [des Ducati] on sait qu'il faut que tout soit parfait comme l'an dernier et pour l'instant on est à l'opposé."