Le titre ? Les statistiques ? Quartararo n'a aucune pression

Fabio Quartararo se présente à Brno dans une position inédite de leader du championnat, un leader incontesté après ses victoires sur les deux premières manches de la saison. Un leader également libéré − pour le moment − du plus redoutable prétendant au titre MotoGP, puisque Marc Márquez reste convalescent et devrait sortir de ces deux premiers mois de course avec un retard considérable dans la hiérarchie mondiale.

Pour autant, le jeune pilote français s'efforce de conserver le calme qui a caractérisé son approche des premières courses, et de ne pas se laisser envahir par une pression qu'on voudrait bien lui attribuer. La stratégie de Quartararo semble être avant tout de conserver la cool attitude qui le caractérise et de continuer à mettre à profit la maturité acquise durant son année de rookie en se concentrant à présent exclusivement sur les courses.

"Pour le moment, je ne pense pas au championnat. Ce n'est que notre troisième manche de la saison et je prends les courses les unes après les autres", assure-t-il. "C'est vraiment important. Je n'ai jamais été dans cette situation à ce niveau-là, mais je pense que penser au championnat alors qu'on n'en est qu'à la troisième course n'est pas la bonne façon de faire. Je ne pense donc qu'à cette course-ci."

"Je raisonne toujours de la même façon qu'avant. Je veux juste continuer à travailler comme on l'a fait à Jerez, j'étais très content d'être calme et on a vraiment bien travaillé. Pour le moment, je sens qu'on a le potentiel pour se battre pour le podium ou la victoire et je veux juste continuer comme ça et ne pas penser au championnat."

L'absence de Marc Márquez ne semble pas devoir troubler cette concentration. "On a tous commencé à Jerez en étant à 100% et c'est un sport où on prend beaucoup de risques et où on peut se blesser. Tout le monde peut se blesser sur cette course-ci ou en Autriche. Alors pour moi le championnat est le même, que Marc soit là ou pas", souligne Quartararo. "Il faut se battre pour ce que l'on veut et on travaille de la même façon, que Marc soit là ou pas. Pour nous le championnat est le même. Bien sûr, c'est un pilote qui est vraiment au top qui ne court pas avec nous, mais pour moi ce sera la même chose."

Il ne faut pas non plus chercher dans les statistiques une quelconque source de pression pour le pilote Petronas, même s'il est en capacité de devenir dimanche le premier pilote Yamaha à remporter les trois premières courses de la saison depuis Kenny Roberts en 1980… "Pour être honnête, les statistiques ne m'importent pas vraiment ! Je veux juste faire de mon mieux, ne pas y penser. Ça n'est pas quelque chose de très important pour moi. Ce à quoi je dois penser, c'est faire de mon mieux, travailler très dur le vendredi et le samedi. Si on a la possibilité de gagner dimanche, alors bien sûr on ira la chercher, mais je ne vais pas penser à ces statistiques une seule seconde."

Une Yamaha compétitive partout

Ses chances de victoires, Fabio Quartararo y croit, et ce même si l'on entre à présent dans un mois potentiellement moins favorable aux Yamaha. "Je pense que Jerez était une piste un peu meilleure pour nous, mais à mon sens la Yamaha est bonne sur tous les circuits", souligne-t-il. "C'est vrai qu'ici il y a pas mal de lignes droites et de côtes, mais il y a aussi beaucoup de virages. Notre moto tourne très bien, elle manque un peu de puissance mais on ne peut pas tout avoir."

"On va faire de notre mieux, avec la même mentalité, on veut travailler très dur pour voir quel sera notre potentiel pour dimanche, mais demain et samedi on va beaucoup travailler sur le rythme", prévient le pilote français, désormais focalisé sur la performance à livrer sur la durée et non plus sur les meilleurs temps des essais libres.

Reste toutefois à se détacher d'un autre élément, peut-être plus insidieux : le contexte très lourd dans lequel se déroule cette saison. Fabio Quartararo l'avoue, le test positif au COVID-19 de Sergio Pérez en F1 lui a procuré un peu de stress.

"Après les victoires, on fait la fête, on voit ses amis, on sort, mais là c'était assez étrange parce que quand je suis arrivé à la maison, je n'ai vu personne, j'ai tout le temps porté le masque. Je suis allé voir ma famille, mais je n'ai même pas pu embrasser ma mère pour qu'elle me félicite. J'avais un peu peur après avoir vu qu'un pilote de F1 avait le virus, franchement j'étais un peu stressé. Alors je n'ai rien fait de spécial, j'ai fait attention, tout le temps avec le masque, mais maintenant on est ici et on peut se concentrer pleinement sur la course."