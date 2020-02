Quartararo, "très content", peut s'améliorer sur un tour

Fabio Quartararo a terminé la dernière journée d'essais au Qatar en quatrième position. Le pilote français a de quoi se satisfaire de sa pré-saison, lui qui aura donc terminé avec le meilleur temps lors de quatre des six journées disputées, à Sepang tout d'abord puis à Losail ensuite. Alors qu'il avait subi un problème mécanique ce dimanche, après avoir déjà été stoppé par une casse moteur samedi, le Niçois a confirmé que tout fonctionne désormais comme prévu.

S'il figure une nouvelle fois dans les hautes sphères du classement, le pilote Petronas Yamaha a indiqué s'être concentré principalement sur son rythme de course aujourd'hui, ne dédiant que très peu de temps au roulage avec des pneus neufs et peu d'essence dans le réservoir. De quoi lui donner le sourire au moment de quitter le circuit, à moins de deux semaines du coup d'envoi de la saison 2020.

"Bien sûr, nous avons réglé [les soucis]. Nous avons fait une simulation de course, le rythme était très bon, et nous avons encore un peu de marge. Je suis très content car j'ai eu un rythme en 1'54 haut pendant presque toute la simulation. Je suis content du travail, nous avons fait un peu de tours ce matin, un peu cet après-midi, nous n'avons pas vraiment fait de time attack, donc c'est bien car nous sommes encore assez rapides. Nous sommes à deux dixièmes des meilleurs, je suis très content du travail d'aujourd'hui", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

Auteur de six pole positions l'an dernier, Quartararo explique toutefois que c'est bien sur l'exercice du tour lancé que se situe pour l'instant son point faible avec la Yamaha YZR-M1 version 2020. Lancé dans un run se rapprochant de la qualification ce lundi, il a en effet fait une petite erreur, mais a ensuite pu se hisser dans le top 5 avec des pneus légèrement usés.

"Je pense que je peux améliorer mon time attack. J'ai fait une erreur sur mon tour, j'ai fait mon tour le plus rapide avec cinq tours dans les pneus. Pour [le week-end de] course, je veux améliorer le tour lancé, car normalement c'est notre spécialité mais nous ne l'avons pas fait aujourd'hui et nous le ferons au Grand Prix", termine-t-il avec confiance.

Fabio Quartararo et le reste du peloton MotoGP disposent maintenant d'une dizaine de jours avant de retrouver le circuit de Losail, pour les premiers essais libres de la saison 2020. Sera-t-elle encore meilleure que son incroyable année de rookie ? L'avenir nous le dira...