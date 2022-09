Trop agressif sur le mouillé au Japon, Quartararo veut revoir sa copie

Huitième à l'arrivée du Grand Prix du Japon, Fabio Quartararo n'avait pas caché sa déception, malgré le soulagement de n'avoir rien perdu face à ses adversaires pour le titre, au contraire. Avec huit points repris à Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró, qui n'en ont marqué aucun, il a légèrement augmenté son avance, sans pour autant pouvoir relâcher son effort.

Les conditions rencontrées sur le circuit de Motegi n'ont pas facilité la performance des pilotes, mais celles attendues en Thaïlande ne devraient pas être mieux puisque de la pluie est annoncée sur les trois jours. De quoi permettre au Français de peaufiner son pilotage sur le mouillé après des erreurs commises le week-end dernier.

"Je pense qu'à Motegi, je pilotais de façon trop agressive et ça ne fonctionnait pas, surtout sur le mouillé. Il fallait être très doux et ce n'était pas notre cas", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Ici je peux faire le chrono partout, je dois le faire, surtout au freinage. Je pense qu'on est assez forts, surtout avec le nouveau châssis, sur le sec. Sur le mouillé on doit voir."

Avec une seule séance disputée sur le mouillé en 2019, lors de la dernière édition du Grand Prix de Thaïlande, Quartararo dispose de peu de références, d'autant plus qu'il n'en a aucun souvenir ! "Je ne me souviens même pas qu'on ait eu des séances sur le mouillé mais je crois que ce n'était pas pleinement mouillé. Non ? [rires] Bien sûr on doit faire de notre mieux et essayer de trouver notre rythme, comme on l'a fait à Motegi. Les premiers tours ont été bons mais on n'a juste pas pu bien faire en qualifs donc on verra comment on fera ici."

Malgré la météo annoncée, le pilote Yamaha se montre confiant et souhaite, comme à son habitude, donner son maximum afin de continuer à creuser l'écart sur ses concurrents. "Je pense qu'on peut parvenir à obtenir un bon résultat sur cette piste, qu'il pleuve ou sur le sec. Bien sûr, les secteurs 1 et 2 vont être durs mais je suis prêt à me battre pour ça", a-t-il ajouté.