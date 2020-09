Quartararo : "Si je suis trop à la limite, j'assurerai"

Malgré un week-end entrecoupé de pépins mécaniques, Fabio Quartararo a réussi à sortir la tête de l'eau au moment opportun ce samedi et à s'adjuger une solide deuxième place sur la grille de départ du Grand Prix de Catalogne. Un week-end qui tourne à une démonstration du clan Yamaha et qui pourrait bien lui permettre de frapper un grand coup au championnat, notamment car le leader actuel, Andrea Dovizioso, vit au contraire un cauchemar.

La course de demain peut-elle représenter un tournant ? "Je pense que chaque moment est le meilleur moment pour gagner !" souligne Quartararo en souriant. "Mais il est vrai que demain j'ai une très bonne opportunité à saisir et je pense que notre rythme est bon."

Si la M1 est moins désavantagée qu'il le craignait dans la longue ligne droite du Circuit de Catalunya, aidée par une relance moins ardue à la sortie du dernier virage, Quartararo sait aussi que sa machine peut le mettre en difficulté s'il se fait déborder au départ et doit dépasser des Ducati ou des KTM pour remonter. Une seule solution : il va falloir capitaliser demain sur cette place en première ligne pour se mettre autant que possible à l'abri.

"Avec notre moto, il est très important de prendre un bon départ. Il sera essential d'être devant dans le premier tour. […] Il faut que j'essaye de prendre le meilleur départ que j'ai jamais pris un dimanche", prévient le pilote français, encadré par deux autres Yamaha.

"Si on regarde les deux premières lignes, elles sont très bonnes pour nous parce qu'il y a quatre Yamaha aux six premières places", observe-t-il. "Je suis très content, car au final le plus important est d'être en première ligne et on a atteint notre objectif. Aujourd'hui, Franco [Morbidelli] a été très rapide. Je m'attendais à ce qu'il soit rapide en qualifs, mais pas autant. En tout cas, je suis content de ma deuxième place et notre rythme semble bon également."

"Je vais bien sûr faire de mon mieux pour me battre pour la victoire, mais ça fait longtemps aussi que je ne suis pas monté sur le podium", rappelle Quartararo, qui n'a plus réussi à se classer parmi les trois premiers depuis ses deux victoires en début de championnat, à Jerez. Distancé de seulement un point par Dovizioso au championnat, il veut entamer cette seconde partie de saison en réalisant la performance la plus intelligente possible. "Si je vois une possibilité de gagner j'irai la chercher, mais si je suis trop à la limite et que je vois que ça n'est pas vraiment possible, j'assurerai la meilleure place possible."

À l'instar de ses adversaires, Quartararo doit encore finaliser son choix de pneus pour la course, et ce alors que les conditions inhabituelles de ce Grand Prix, qui est habituellement disputé en juin, posent à l'ensemble du plateau quelques difficultés, à la fois en termes de fraîcheur et d'usure des pneus.

"Si on est réaliste, le plan pour demain c'est soft-soft, mais c'est très difficile. Le pneu tendre en a un petit peu plus au début, mais peut-être un peu moins à la fin", explique-t-il. "Ce matin, j'avais beaucoup de mal à faire monter le pneu avant en température, surtout sur le côté gauche. Et on a vu qu'en Moto2 il y a eu beaucoup de chutes dans ces virages-là."

"L'allocation est un peu étrange, d'autant que personne n'a utilisé le pneu dur ni hier ni aujourd'hui. Tout le monde a du mal à faire monter les pneus en température, mais ils se dégradent aussi beaucoup, que ce soit le soft ou le medium. En tout cas, c'est la même chose pour tout le monde et il va falloir très bien gérer cela demain."