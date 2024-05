Quartararo au sol : "J'étais trop motivé pour finir cette course"

En s'élançant huitième de la course du Grand Prix de France, Fabio Quartararo s'attendait certainement à une course plus frustrante que grisante. Pourtant, à 11 tours de l'arrivée, il pointait à une belle sixième place, après avoir signé un début de course solide et profité des quelques chutes et erreurs devant lui. Las, il a lui-même fini au sol dans le Chemin aux boeufs, mettant fin à ses espoirs de bon résultat à domicile.

Toutefois, au sortir d'un week-end où il n'a pris aucun point, Quartararo avait surtout le sourire au micro de Canal+ : "Sincèrement, c'est mieux de tomber quand on est sixième que 12e. Mais en tout cas, oui, très content . Ce matin, on a fait un changement sur la moto. Je pense que c'était assez positif et que ce sera notre nouvelle base sur la moto. Mais oui, très content de faire cette course... Malheureusement, [il y a eu] la chute, mais je pense qu'on peut être contents."

Aujourd'hui, je pense qu'on a montré un potentiel un petit peu au-dessus de notre moto, j'étais un petit trop motivé pour finir cette course.

"On peut être très contents parce que le show qu'on a fait aujourd'hui, le show du public, on a réussi à montrer la vitesse qu'on avait pendant ces trois jours. Surtout aujourd'hui, je pense qu'on a montré un potentiel un petit peu au-dessus de notre moto, j'étais un petit trop motivé pour finir cette course. Malheureusement, je suis parti à la faute, mais comme je l'ai dit, avoir été dans cette position voir les leaders pas très loin, ça fait du bien."

"C'est la première course où je sens que je suis performant cette année, et que je me suis battu avec les pilotes avec lesquels j'avais l'habitude de me battre avant, comme Aleix [Espargaró]", a-t-il ajouté devant la presse. "Je voyais Maverick [Viñales] et Marc [Márquez] devant moi. Je crois que je suis tombé à dix tours de l'arrivée. Je suis content. Malheureusement on a eu une chute mais c'était la première fois [de l'année] que j'étais à cette sixième place, sans beaucoup de chutes devant moi. J'ai tout donné et je voulais le maximum. Malheureusement, on est tombés mais on a donné 100%."

Au sujet du changement effectué et testé lors du warm-up, Quartararo n'est pas rentré dans les détails mais a expliqué : "Ce matin, en fait, on a essayé quelque chose de totalement différent. Des fois, on fait des petits réglages et j'ai des sensations totalement différentes, et là on a fait un changement vraiment énorme. Le team s'attendait à ce qu'il y ait une grosse différence, mais finalement je n'ai pas senti énormément [de différence]. J'ai senti un petit peu de petits trucs positifs dans certains virages. Donc, à reconfirmer au Mugello, mais la moto est vraiment différente."

"C'est un peu pour le grip, surtout en entrée, mais c'est léger", a-t-il ensuite ajouté au sujet de ce réglage différent. "Clairement, on a une idée de ce qu'il faut améliorer mais cela prendra du temps. Pour moi, on n'utilise pas bien l'électronique mais on apprend petit à petit. Entre les virages 4 et 6, notre moto bouge toujours beaucoup par rapport à ceux qui sont devant. Notre moto est super lourde, elle ne tourne pas mais petit à petit, on essaie d'améliorer ces choses et je pense qu'on avance dans la bonne direction."

Après une journée de samedi plutôt frustrante pour Quartararo malgré une dixième place, ce dimanche est au contraire positif pour le mental du Niçois : "Pour moi, mentalement c'était bon. C'est pour ça que je suis frustré de ne pas avoir fini la course, mais pour moi, me battre avec Aleix, voir ceux du podium devant... Au final, Marc s'est échappé mais je pouvais voir qu'ils n'étaient pas trop loin et mon rythme n'était pas mauvais. À Jerez, on a fait un bon sprint mais la moitié sont tombés devant moi et j'ai pris un très bon départ. Aujourd'hui, c'était la première course où on pouvait vraiment se battre. C'est bien mentalement et on progresse pas à pas. Le chemin sera long mais on y arrivera."

Questionné sur ce qui avait été à l'origine de sa chute, le pilote Yamaha a expliqué : "J'étais complètement à la limite dès le premier tour. C'est bizarre que ce ne soit pas arrivé avant ! Quand on est devant son public, on veut tout donner. Je ne voulais pas laisser 1% de marge mais je pense que j'en ai trop fait."

L'épreuve s'est courue sous un ciel couvert et des conditions plus fraîches que le sprint. Quartararo a noté une bien meilleure adhérence que la veille, sans toutefois totalement attribuer cela aux conditions météo : "Pour moi, je ne sais pas si j'avais un mauvais pneu pendant le sprint hier, ou que c'était lié aux réglages, mais aujourd'hui, j'avais des sensations nettement meilleures qu'hier. Pour moi, c'était plutôt bon. Hier, Marco Bezzecchi a fait un 1'30"7 pendant le sprint, la piste était déjà très bonne."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud