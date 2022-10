Quartararo : "Je vais un peu arrêter de penser au championnat"

Fabio Quartararo ne mène plus le championnat au terme du Grand Prix d'Australie, pour la première fois en 12 courses. Un vrai coup dur pour le Français après un premier gros revers en Thaïlande le week-end dernier, conséquence d'une erreur de pression de pneu commise par son équipe.

Le pilote Yamaha a pourtant réalisé un bon week-end à Phillip Island et a pris un bon départ en parvenant à maintenir sa cinquième position, mais a commis deux erreurs qui ont fini par avoir raison de sa course. La première, dans le quatrième tour, l'a fait sortir dans l'herbe et perdre beaucoup de temps. Revenu en 22e position, il a entamé une longue remontée et s'est finalement fait piéger en entrant hors trajectoire dans le virage 2 dans le 12e tour de course, laissant alors Pecco Bagnaia s'emparer de la première place du classement général.

"On a eu du mal à se mettre dans la course. J'avais du mal à chauffer mon pneu arrière, surtout dans le deuxième virage, où je me suis fait doubler par Bagnaia, et après j'ai fait une erreur au virage 4. J'ai essayé de remonter, j'ai doublé quelques pilotes et en poussant un peu trop... J'ai freiné exactement de la même façon mais je suis sorti un peu trop vite du virage 1 et j'ai fait cette erreur. Ça peut arriver. Ce n'est toujours pas fini, il reste deux courses donc maintenant il va falloir être concentré et essayer de faire au mieux", a-t-il déclaré auprès de Canal +.

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo

Grâce à sa troisième place en course, Bagnaia dispose désormais de 14 points d'avance et aura une chance d'être titré dès le week-end prochain, au GP de Malaisie. Plutôt que de baisser les bras, Quartararo y voit une possibilité de moins sentir la pression du titre et de tenter de retrouver l'excellent feeling qu'il a eu en course au cours de la saison.

"Ça change beaucoup [de choses que Bagnaia mène]. Maintenant, je vais un peu arrêter de penser au championnat et je pense que le plus important, c'est de profiter de ces deux dernières courses et essayer de m'amuser. Ça fait longtemps que je n'arrive pas vraiment à profiter en course et il va falloir le faire. La Malaisie, c'est un circuit que j'apprécie, j'ai de bons souvenirs là-bas donc on va essayer de s'amuser."

La situation n'est pas sans rappeler celle de 2020, où le Français avait enchaîné les déconvenues avant de perdre le titre face à Joan Mir dans les dernières courses. "C'est différent", a affirmé Quartararo. "En 2020 c'était mentalement et techniquement. Là, mentalement je ne crois pas trop réfléchir donc ce n'est pas comme en 2020."

"Comme je l'ai dit, il faut que j'arrive à profiter de ces moments. Ça fait quelques courses que je n'arrive pas du tout à en profiter et ce sont des moments assez difficiles. Quand on roule tout seul, c'est quelque chose. Mais on a un style de pilotage totalement différent de toutes les autres moto et c'est ça la difficulté en course, et surtout en groupe. Même si on est collés, on a du mal à préparer quelque chose donc il va falloir essayer de trouver une solution pour les deux dernières courses. Mais ça va, je pense qu'on peut le faire, on est toujours là pour la bataille."

Direction donc le Grand Prix de Malaisie, où le #20 ne souhaite pas "être revanchard" mais simplement retrouver du plaisir en course. "Je veux vraiment essayer de faire de mon mieux, ne même pas penser à faire premier, deuxième ou troisième. Faire de mon mieux, peut-être que ce sera une victoire mais en tout cas il va falloir vraiment être dans cet état d'esprit."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud