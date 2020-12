Le titre, Quartararo veut le gagner "quand il y aura Márquez"

Fabio Quartararo n'a pas le sentiment d'avoir laissé filer une chance qui ne se représentera pas de sitôt, en n'obtenant pas le titre pour lequel il semblait pourtant favori après les premières manches de la saison, lorsque Marc Márquez s'est blessé. Le champion sortant n'ayant pu reprendre la compétition, une situation inédite se présentait en offrant une course au titre plus ouverte que jamais − en plus d'être exceptionnelle par sa concentration sur quatre mois de Grands Prix seulement. Mais bien qu'à la tête d'un score parfait après les deux premiers rounds, le Français a peu à peu dégringolé, jusqu'à terminer huitième. C'est Joan Mir, bien plus régulier, qui a saisi sa chance.

"Même si on dit que cette année était celle pour gagner, je ne ressens pas ça", assure toutefois Quartararo dans les colonnes de L'Équipe. "Surtout que je n'aurais pas aimé dire que j'ai gagné le championnat sans Márquez. Évidemment, si j'avais pu prendre le titre, je l'aurais pris. Mais ce qui serait magnifique, c'est de [le] lui prendre sur la piste. C'est tellement un exemple à suivre."

"Pour moi, c'est très important qu'il revienne. Márquez m'a appris énormément de choses. Quand il est là, on sent que le championnat prend une autre dimension. Je veux le gagner quand il y aura Márquez, dans une saison normale."

Une saison normale doit aussi, pour le jeune pilote Yamaha, être synonyme de performances stables, au contraire de celles qui ont peu à peu plombé sa campagne 2020. "On aurait peut-être pu la gagner si la moto avait eu une évolution normale sur toute la saison", estime-t-il, n'oubliant pas que quand les conditions étaient réunies il a su afficher sa domination, car s'il est le deuxième pilote à avoir bouclé le plus de tours en tête au cours de la saison c'est uniquement grâce aux trois épreuves qu'il a remportées. "Quand je revois des extraits de Jerez ou Barcelone, ça me fait oublier la saison médiocre qu'on a faite. J'ai eu de très bons moments et des très difficiles."

"Entre la première et la dernière course, on a énormément régressé. Après Jerez, c'était une catastrophe. Je ne pouvais rien faire. J'étais un peu perdu, Yamaha aussi, mon team aussi. Quand tout le monde est perdu c'est difficile à gérer", décrit Quartararo. "J'aurais préféré perdre le championnat en pouvant me battre, [au lieu] de me sentir comme lors des dernières courses où on était totalement perdus. Je connais mon potentiel, je sais ce que je vaux et je sais que je peux me battre devant sur toutes les courses."

"Mais je pense que tout ce qui s'est passé cette saison avec la moto m'a affecté", admet Quartararo, avouant avoir été "stressé pratiquement depuis juillet" et surtout "ne pas avoir "beaucoup dormi" durant les dernières semaines du championnat, obnubilé par la quête d'une solution.

"J'ai tellement essayé de choses en pilotage que je n'ai pas réussi à déconnecter. À ce moment-là, c'était important d'arrêter de se focaliser sur la moto et laisser les ingénieurs trouver le problème", concède-t-il. "Même si ce n'est pas à moi de trouver le problème, j'ai toujours eu des pensées sur ça. […] Même sur la piste, quand on roule, inconsciemment, on ne roule pas pareil que lorsque tout est parfait. Et c'est la première fois que cela m'arrivait. J'aurais pu faire des meilleures choses même si la moto n'était pas au top."

