Quartararo : "Le plus beau moment de ma vie !"

Fabio Quartararo en rêvait, à tel point qu'on pouvait le trouver sur la retenue après la conquête, hier, de sa septième pole position en MotoGP. Les meilleurs temps en essais libres et en qualifications, il connaissait, et devenir le plus grand poleman français de la catégorie reine ne lui faisait, presque, ni chaud ni froid.

Ce qu'il voulait, c'était gagner, gagner à tout prix, après avoir frôlé la récompense à plusieurs reprises la saison passée. Le plus gros caillou dans sa botte en 2019 aura été Marc Márquez, et c'est face à un champion espagnol imparfait aujourd'hui que le Niçois a sorti sa meilleure copie.

Après un départ prudent, qui l'a vu descendre jusqu'à la quatrième place, il a réussi à peu à peu remonter vers l'avant, jusqu'à s'emparer des commandes dans le neuvième tour pour ne plus jamais les lâcher. Dix-sept tours plus tard, libéré de toute menace dans son sillage, il ralliait l'arrivée en vainqueur, une première pour la France en MotoGP, et plus globalement en catégorie reine depuis le succès de Régis Laconi à Valence en 1999 !

Il n'y avait pas de public aujourd'hui à Jerez, ni ses proches, mais il y a fort à parier que ses cris déchirants dans le parc fermé, après une victoire si libératrice malgré une éclosion fulgurante, auront été entendus jusqu'en France.

"Putain ! C'est le plus beau moment de ma vie", s'exclamait-il à chaud au micro du site officiel du MotoGP. "Je ne réalise pas encore. C'était une course étrange sans les fans et j'adorerais qu'ils soient là et célébrer ça avec eux ! Cette course était pour eux et tous les gens affectés par le COVID. Et pour ma famille : mon frère qui m'ont toujours soutenu et mes parents".

"C'est incroyable ! Je n'ai pas encore réalisé, je réaliserai quand je reverrai la course avec l'équipe. C'était tellement difficile de ne pas avoir les fans et ma famille ici. Ça fait du bien d'être enfin sur la plus haute marche du podium."

Avec Guillaume Navarro