Quartararo et Viñales : "Le titre ? Trop tôt pour y penser"

Marc Márquez absent, Álex Rins blessé, Andrea Dovizioso ne jouant pas la gagne à Jerez : le scénario qui a pris corps durant les deux premiers week-ends de course de la courte saison 2020 a propulsé Fabio Quartararo et Maverick Viñales sur le devant de la scène et dans une position qui fait déjà d'eux des favoris au titre selon certains.

Les principaux intéressés tempèrent toutefois cet empressement à enterrer trop tôt celui qui a remporté six des sept derniers titres MotoGP et qui, avant de partir à la faute, survolait le premier Grand Prix.

"C'est un avantage, bien sûr, quand quelqu'un a deux scores vierges, et surtout dans ce type de championnat car il n'y a pas 20 courses", concède Quartararo, "mais au fond quand on pense aux résultats de Marc l'année dernière, le plus mauvais qu'il ait obtenu à part [sa chute à] Austin c'est une deuxième place, alors ça va dépendre comment il va revenir."

"Ça n'est pas facile de penser déjà au championnat, parce que ce n'est que la deuxième course", poursuit le Français, leader pour le moment grâce à sa victoire sur le Grand Prix d'Espagne. "Il ne faut pas trop y penser, juste prendre du plaisir. La meilleure façon d'obtenir des bons résultats, c'est d'essayer de prendre du plaisir et de faire de notre mieux. Un jour on pensera au championnat, mais ce n'est pas encore le moment."

"Le championnat est très long, même s'il y a moins de courses, et tout peut arriver, j'en ai fait l'expérience il y a trois ans", renchérit Maverick Viñales. "Chaque course est unique et il faut qu'on les savoure, qu'on essaye d'être aussi rapides que possible et qu'on marque le maximum de points. Il est encore trop tôt pour y penser."

Le Champion du monde en titre tentera de faire son retour dans deux semaines, pour la troisième manche d'une saison qui en comptera entre 13 et 16. Avec une perte qui se chiffrera jusqu'à 50 points, reste-t-il en lice ? "Bien sûr que Marc est prétendant au titre", assure Quartararo. "On sait quel est le potentiel de Marc. L'année dernière il a établi le record de points dans l'Histoire. On a une bonne opportunité de se battre [pour le titre] alors on va faire de notre mieux, mais il est certain qu'il va revenir à Brno en étant en bonne condition."