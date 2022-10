Quartararo voit enfin une chance de progrès durant le week-end

Après un Grand Prix de Thaïlande conclu sur une très grosse frustration en raison d'une erreur commise par son équipe, Fabio Quartararo a souhaité entamer le GP d'Australie dans un bon état d'esprit en mettant tout cela derrière lui. Sur l'une des pistes les plus exigeantes de la saison, il doit tenter de reprendre des points à Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró pour le titre, ces derniers étant revenus à deux et 20 unités de lui.

Chaque séance à Phillip Island s'annonce donc cruciale pour préparer au mieux un week-end qui pourrait être perturbé par la météo, et le Français a fait le travail au terme de la première journée. Bien qu'il soit passé tout près du top 10 en EL1 en raison de conditions de piste piégeuses et d'un patinage important, il a rectifié le tir en EL2 pour prendre la quatrième place aux temps combinés.

"Ce matin j'ai pu avoir un rythme plutôt bon au vu des conditions. Cet après-midi c'était mieux. J'ai commis une erreur dans mon tour rapide donc je suis plutôt content d'être dans le top 5", a-t-il déclaré. "Je pense qu'on doit encore progresser sur certaines petites choses demain pour essayer d'améliorer notre feeling. Je sens qu'on a encore une petite marge sur le rythme."

C'est précisément ce point qui permettait à Quartararo de se montrer satisfait de son vendredi, lui qui n'a pas caché sa frustration lors des derniers GP de voir sa performance stagner quand ses adversaires continuaient de progresser le samedi.

"J'ai senti que je pilotais bien et que j'avais en plus de la marge dans certains virages, ce qui peut m'aider à gagner un dixième par ci, un dixième par là. En fin de course, ça peut faire une grosse différence. Aujourd'hui c'est l'une des premières fois où on a vraiment senti qu'on devait effectuer quelques changements car en général quand on commence le week-end, on termine avec la même moto. Sur ce genre de piste qui est assez différente des autres, on a effectué quelques changements et on en fera un peu encore demain", a-t-il expliqué.

"On doit progresser dans le premier secteur, au virage 1. Je sens qu'on a un peu de marge, surtout quand on regarde le premier secteur de Pol [Espargaró], il était assez impressionnant. Je pense qu'on est plutôt bons dans les virages mais il y a encore de petites choses à améliorer."

Le #20, tout comme le reste du plateau, aura néanmoins les yeux rivés sur la météo, qui pourrait amener son lot d'averses et venir perturber les progrès en piste. Particulièrement en difficulté avec sa Yamaha dans les flaques d'eau restantes, Quartararo a en revanche estimé bien gérer le vent qui souffle relativement fort sur le circuit.

"Il y en a juste eu dans les dernières minutes, où il y avait un peu plus de rafales, mais le vent souffle tout le temps de la même façon. C'est difficile car on freine à un mètre du vibreur au premier virage et ça emporte directement sur la ligne. Je ne dirais pas que c'est compliqué, une fois qu'on sait la direction du vent après c'est normal."

Le bilan de ce premier jour reste donc positif, d'autant plus que le Français n'a roulé qu'une fois à Phillip Island en MotoGP et que le championnat n'y était plus revenu depuis. "Ça fait trois ans qu'on n'est pas venus, beaucoup de constructeurs ont passé de gros caps donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais que notre potentiel est assez bon mais c'est difficile de dire si je m'attendais à mieux ou pire", a-t-il conclu.