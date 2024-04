Quartararo : Yamaha aura "beaucoup de choses à tester" à Jerez

Fabio Quartararo a consacré son Grand Prix des Amériques à de nombreuses évaluations de réglages, un travail dont il s'est réjoui mais qui a également montré ses limites. À l'issue du week-end, il affichait sa volonté de passer à l'étape supérieure pour faire enfin progresser sa moto, et donc d'avoir des évolutions à tester.

Yamaha n'a pas lancé de nouveauté notable lors des trois premières courses de la saison. Un test avec les titulaires, permis par les concessions, était prévu au lendemain du GP du Portugal mais il a tourné court en raison des conditions météo défavorables. "À Portimão, j'ai fait plus de tours en voiture de location qu'avec ma moto !" s'amusait Quartararo à Austin.

Ces éléments devaient finalement être évalués par le pilote d'essais, Cal Crutchlow, cette semaine à Barcelone. Il était même prévu que les titulaires y prennent également part mais cela ne sera finalement pas le cas, Yamaha n'ayant pas pu fabriquer suffisamment de pièces.

"Il y a un test crucial que Cal va faire dans les prochains jours à Barcelone, où ils vont apporter des choses", a confirmé Álex Rins pendant le week-end texan. "On verra si cela pourra un peu nous aider à améliorer la moto mais on est encore loin. On doit continuer à travailler sur cette moto. Je crois au projet, c'est certain. Cela fait quelques courses que l'on a du mal mais on sera de retour."

Les titulaires pourront tester à leur tour les évolutions lors du test de Jerez, qui réunira tous les pilotes dans la foulée du GP d'Espagne, et de nouvelles séances d'essais sont prévues pour la suite. "Le programme était très, très chargé [à Portimão]", a rappelé Quartararo. "À Jerez, ce sera encore plus chargé, puis il y aura deux jours au Mugello. On va accumuler beaucoup de journées d'essais, avec beaucoup de choses à tester. Beaucoup de choses arrivent et je pense que l'on va progresser petit à petit."

Le Français estime que les faiblesses sont désormais très clairement identifiées et il se réjouit de voir Yamaha préparer de gros changements, mais plus qu'un nombre conséquent d'évolutions, il attend surtout qu'elles soient efficaces : "On sait ce dont on a besoin donc c'est vraiment positif, on a eu trois courses où il nous a manqué exactement les mêmes choses."

"Je pense que la quantité [de nouveautés] n'est pas le plus important", a-t-il ajouté. "La qualité est meilleure que la quantité. Ils sont optimistes pour la qualité des pièces aéro qui arrivent – je ne sais pas si ce sera à Jerez, au Mans, au Mugello ou à Barcelone, quelque chose comme ça."

"De 2019 à cette année, on a presque eu la même aéro. Cette année, c'est la première fois que l'on roule avec un style d'aérodynamique différent. En fait, on apprend. Depuis janvier, on a franchi des caps importants. Entre janvier et avril, il ne s'est écoulé que quelques mois, on ne peut pas totalement changer une moto et la mentalité en quelques mois, mais on est optimistes."

Quartararo confie être actuellement plus intéressé par ces essais ou les évaluations de réglages qu'il a faites au GP des Amériques que par ses résultats en course : "Je suis dans un autre état d'esprit en ce moment. Je ne suis pas vraiment concentré sur les résultats mais sur le fait d'essayer d'améliorer notre moto. C'est sûr que c'est difficile, parce que je suis un gagneur et que je veux finir aussi haut que possible, mais parfois je pense que c'est bien de faire des choses comme [les expérimentations d'Austin]."

Ce travail de fond s'inscrit dans une ambition claire pour Quartararo, qui s'est récemment réengagé pour deux ans avec Yamaha. "L'objectif numéro 1, c'est de faire un 'missile' pour 2025", a prévenu le Champion du monde 2021 sur Canal+.