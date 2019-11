Quartararo aura une moto officielle en 2020

Alors que l'équipe Petronas entame ce week-end son Grand Prix à domicile, le bilan d'ores et déjà dressé pour sa première saison en MotoGP est à l'image de celui de Fabio Quartararo : une réussite. Classée quatrième du championnat par équipes, elle compte six podiums et quatre pole positions à son palmarès 2019, sans oublier les nombreuses séances d'essais libres menées et une présence devenue presque habituelle en tête des courses.

La récompense ne se fera pas attendre, puisque la structure satellite Yamaha disposera de deux machines officielles la saison prochaine. Cette année, Franco Morbidelli pilotait une M1 en Spec A et Fabio Quartararo d'une Spec B, enrichie en cours de saison par quelques mises à jour. Ils seront donc traités sur un pied d'égalité pour la deuxième campagne qu'ils disputeront ensemble.

Lire aussi : Quartararo prêt à tout donner malgré une cheville douloureuse

"Cela a été une première saison incroyable pour le Petronas Yamaha Sepang Racing Team en MotoGP. Nous sommes très reconnaissants envers Petronas pour leur investissement et envers Yamaha pour leur confiance dans notre capacité à réussir", commente Razlan Razali, team principal. "Franco et Fabio ont tous deux énormément contribué à notre succès cette année et le fait d'avoir nos deux pilotes sur une même moto nous permettra de faire encore mieux. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir faire cette annonce en Malaisie, alors que Petronas et l'équipe sont à domicile."

"Les performances de Franco et de Fabio ont été excellentes cette année et cela se voit dans les réalisations des pilotes et du team dans les différents championnats, à la fois individuellement et en tant qu'équipe", souligne Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Le soutien de Petronas pour cette nouvelle équipe a été essentiel afin de permettre au team de franchir un pas supplémentaire en 2020, avec deux motos de Spec A. Yamaha s'engage à fournir à l'équipe et aux pilotes son meilleur soutien afin de leur permettre de continuer à progresser en 2020, en remportant des courses et, nous l'espérons, en remportant les titres de meilleur pilote et de meilleure équipe parmi les indépendants."

Parmi les différents classements de cette saison 2019, Fabio Quartararo a obtenu le titre de Rookie de l'année et est toujours en lice pour terminer troisième du championnat pilotes (il a 20 points de retard sur Rins), alors que Franco Morbidelli est dixième. En tête du classement des pilotes indépendants avec 22 points d'avance sur Jack Miller, le Français pourrait obtenir ce titre dès ce week-end. Petronas devrait aussi remporter le titre de meilleur équipe indépendante, classement que la structure domine avec 58 unités d'avance sur LCR. Enfin, au championnat général, l'équipe est quatrième, avec quatre points d'avance sur Suzuki.