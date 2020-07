Pour Quartararo, la Yamaha n'est plus une "moto facile"

Fabio Quartararo a conclu la journée de vendredi avec des sentiments mitigés, ayant témoigné de difficultés durant la séance matinale, avant de réussir à briller l'après-midi à la fois sur le tour lancé et le rythme, puis de signer un chrono record ce matin en EL3.

Peu expérimenté au guidon de la M1 de 2020 pour le moment, le Français a conscience qu'il doit encore la prendre en main, mais il estime d'ores et déjà qu'elle se révèle plus complexe que sa réputation peut le laisser penser.

"Je ne pense pas que ce soit comme en 2019, quand on disait que la Yamaha était une moto facile", souligne-t-il. "Pour moi, la Yamaha cette année est beaucoup plus difficile à piloter que l'année dernière, alors je pense que tout le monde doit changer un peu sa façon de voir la Yamaha comme une moto facile et familière."

Le pilote Petronas, dont les débuts tonitruants l'an dernier ont été mis par certains sur le compte d'une moto "facile", perçoit une compétitivité encourageante de sa nouvelle machine bien qu'il ait du mal à le cerner avec précision pour le moment : "Le point positif, on verra ce que ce sera après quelques courses. Pour le moment c'est difficile à dire car ce ne sont que les premiers essais du week-end, mais je peux voir que la moto a du potentiel." Néanmoins, il constate aussi que le talon d'Achille reste inchangé : "Bien sûr, notre point faible c'est la vitesse de pointe, mais on y travaille."

Une V-max qui fait craindre la suite

Depuis le début du Grand Prix d'Espagne, les Ducati dominent le classement des meilleures vitesses de pointe, devançant les Suzuki, KTM et Honda. Pendant la séance matinale de vendredi, les quatre Yamaha étaient en bas de classement, avant une amélioration à peine sensible l'après-midi où Franco Morbidelli a porté sa M1 au 12e rang parmi les 22 machines. Le déficit restait important, toutefois, avec 9,5 km/h de retard entre la première Yamaha et la machine la plus rapide en ligne droite le matin, et 4,6 km/h l'après-midi.

"C'est la même chose que l'année dernière : je pense que Yamaha a un peu progressé en vitesse de pointe, mais les autres marques ont progressé elles aussi", reprend Quartararo. "Le problème, c'est que si on a 10 km/h [de retard] ici, j'ai un peu peur de Barcelone, où ce seront 20 km/h."

"C'est quelque chose qui m'inquiète un peu, mais il faut qu'on pense à notre moto, à notre potentiel, ne pas regarder les autres, juste regarder le rythme pour voir où ils sont. On sait qu'on a ce point faible. Il y a beaucoup de positif, mais ce point-là n'est pas le plus positif que nous ayons. Il faut donc qu'on travaille sur la moto et qu'on soit concentrés."

Les autres pilotes du clan Yamaha se sont montrés moins pessimistes au terme de cette première journée. Auteur de la première V-max de ce quartet vendredi, Franco Morbidelli se félicitait surtout de ses performances dans la chaleur, encourageantes pour la course.

Content de sa journée également, Maverick Viñales s'est dit convaincu que la M1 compense sa faiblesse par ses qualités en virage et que les solutions restant à tester pourraient améliorer la situation : "L'après-midi, on était derrière [en V-max]. C'est clairement quelque chose que l'on a à l'esprit, mais on a des outils à essayer ici pour améliorer la vitesse de pointe, on les essaiera [samedi]."

Ce matin, l'Espagnol a fait grimper sa machine au 11e rang des V-max, à 5,5 km/h de la référence d'Andrea Dovizioso sur la Ducati. Les 290,3 km/h du #12 sont à présent la meilleure vitesse de pointe enregistrée par Yamaha depuis le début du week-end, à 6,4 km/h de celle qui domine, venue de la Desmosedici #4 vendredi matin.

Quant à Valentino Rossi, en dépit d'une journée morose, il juge également qu'il est prématuré de porter un regard trop négatif sur le niveau de la Yamaha de 2020, compte tenu du calibrage restant à opérer. "Je ne ressens pas beaucoup de différence, sincèrement", admet-il. "Ce qui est certain, c'est que la 2020 est plus jeune. Il nous faut donc peut-être plus de temps et un peu plus de kilométrage pour définir les réglages."

Pour Rossi, l'important est ailleurs : "Mon problème demeure très, très similaire à celui de l'année dernière. C'est au niveau de l'adhérence et de la température du pneu arrière que je souffre le plus. Il nous faut donc travailler et comprendre comment améliorer cela."

Avec Guillaume Navarro