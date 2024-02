Quartararo : Yamaha est encore "très, très loin" dans le time attack

Plusieurs signaux sont positifs chez Yamaha, entre la nouvelle organisation technique qui permet des choix plus audacieux et l'ensemble aérodynamique qui a rapidement été validé pour le début de saison, mais certaines faiblesses de la M1 demeurent. Ce mercredi, Fabio Quartararo n'a pas réussi à rendre le moteur plus doux, un problème lié à la gestion électronique, et il a constaté que sa machine restait très en retrait dans l'exercice des qualifications.

"C'était un peu comme hier, on a beaucoup travaillé sur les réglages électroniques de la moto", a expliqué Quartararo au site officiel du MotoGP. "C'était très similaire. On n'a pas vraiment trouvé notre voie et évidemment, il nous en manque encore beaucoup dans le time attack. On est encore très, très loin, à huit dixièmes du premier. On doit trouver une solution. J'espère que demain on pourra faire de petits progrès."

"Sur un tour, il nous en manque beaucoup et c'est notre plus gros problème actuellement", a ajouté le Français lors de sa rencontre avec les journalistes. "Même aujourd'hui, à la fin on a testé beaucoup, beaucoup de choses sur la moto et quand on prend deux pneus [neufs], je n'étais pas perdu, mais on a testé beaucoup de pièces. C'était un peu bizarre mais il nous en manque encore beaucoup."

Quartararo n'a "aucune idée" des correctifs à apporter et reste confronté à une moto qui "secoue encore pas mal" en sortie de courbe, aucune solution n'ayant été trouvée côté électronique : "On a encore essayé beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui mais on n'a pas trouvé quelque chose de bon. J'espère qu'ils auront beaucoup d'idées demain et au Qatar en particulier. Il faut trouver une solution, surtout pour le grip arrière, je pense qu'il nous en manque un peu."

Fabio Quartararo

Quartararo estime ainsi que Yamaha n'est "pas encore" apte à jouer la victoire : "On n'est pas proches pour le moment, j'espère qu'on le sera rapidement. On doit encore pas mal travailler et j'espère que l'on pourra progresser demain et pour le test au Qatar, mais on n'est pas vraiment proches des autres maintenant, surtout sur un tour".

Une vitesse de pointe trompeuse

Plusieurs éléments positifs sont néanmoins à relever, comme la vitesse de pointe de Quartararo ce jeudi, mesurée à 338,5 km/h. Le Champion du monde 2021 a ainsi été le plus rapide au bout de la ligne droite... mais il estime que c'est surtout en freinant plus tard que ses concurrents qu'il a pu réaliser cette performance.

"Je pense que la vitesse est mesurée au point de freinage. Je ne dis pas que la moto est lente, elle est très rapide, mais je pense que le point de freinage rend la vitesse [mesurée] un peu bizarre. C'est déjà super positif d'avoir une moto rapide mais on doit encore améliorer nos tours rapides."

Par ailleurs, Quartararo n'a pas pas pu travailler sur ses départs en raison d'un "petit problème" sur son holeshot device mais il compte se plonger dans les données d'Álex Rins, Yamaha ayant travaillé pour offrir de meilleurs envols à ses pilotes cette année : "J'espère que l'on pourra prendre de meilleurs départs. Notre moto s'abaisse un peu plus que l'an dernier donc c'est positif. On progresse petit à petit mais on n'a encore rien trouvé dans le time attack. C'est ce que l'on doit trouver".