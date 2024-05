Quartararo : Yamaha a enfin trouvé une voie au test du Mugello

Depuis plusieurs années, les tests ont régulièrement tourné à la désillusion pour Fabio Quartararo. Les nouveautés apportées par Yamaha, parfois importantes, ont rarement donné satisfaction et son impression était une nouvelle fois mitigée après le roulage effectué à Jerez au lendemain du GP d'Espagne. Le constructeur était de retour en piste au Mugello la semaine dernière, pour des essais plus positifs, notamment sur un ensemble aérodynamique qui devrait devenir le deuxième de l'année homologué par la marque cette année.

Yamaha n'a pas encore réalisé les progrès nécessaires mais a clairement identifié les zones sur lesquelles se concentrer. "Ça a été super parce qu'on a réussi à bien analyser où se situe la priorité dans les tests et dans les progrès que l'on doit faire d'ici à la fin de la saison", a commenté Quartararo. "C'est super. On ne sait pas comment on va améliorer ça mais on sait où."

"Et puis, on a utilisé un nouveau package aéro qui s'est révélé meilleur pour Cal [Crutchlow, le pilote d'essais], pour moi et pour Álex [Rins]. On va donc l'utiliser ce week-end."

Ce ensemble aérodynamique permet d'être un peu plus agressif en courbe : "Il aide un petit peu pour tourner. Ça n'était évidemment pas une grande différence mais dès lors qu'on peut légèrement s'améliorer, on le fait. C'était légèrement mieux sur l'angle, dans la quantité d'angle qu'on pouvait prendre."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Moi, je ne le sentais pas, c'est surtout sur les datas qu'on le voit", a précisé Quartararo. "Ça peut faire une petite amélioration sur des circuits comme [Barcelone], comme le virage 3 où on peut incliner un petit peu plus et gagner un petit peu de temps. Ce sont vraiment des choses minimes mais c'est toujours mieux d'avoir du positif que l'inverse."

Le besoin d'un moteur plus agile

Les nouveautés aérodynamiques sont très visibles mais Quartararo attend des progrès dans d'autres domaines, à commencer par le moteur. Même si les concessions permettent à Yamaha et Honda de le faire évoluer en cours d'année, le quatre cylindres en ligne de la M1 va rester inchangé à Barcelone, mais Quartarararo attend des évolutions dans ce secteur.

"L'aéro c'est quelque chose qu'on étudie mais le plus important pour nous pour l'instant, c'est de travailler sur le moteur et de retrouver l'agilité de la moto par le moteur. Donc avoir la même puissance et la même agilité qu'on avait il y a deux ans."

Quartararo a souvent déploré un manque de vitesse de pointe et des progrès ont été faits dans ce domaine... ce qui a peut-être privé la Yamaha d'une certaine souplesse d'utilisation qui était auparavant sa force : "Le moteur est rapide. Je ne me suis jamais plaint de la puissance cette année. Mais on avait auparavant de l'agilité et beaucoup de turning avec la moto et pas de vitesse de pointe, alors qu'on a désormais la vitesse de pointe mais pas l'agilité et le turning qu'on avait par le passé."

"Donc notre objectif numéro un maintenant est de retrouver cette agilité et le turning qu'on avait. C'est la raison pour laquelle je pense que le test du Mugello a été super parce qu'on a testé plusieurs motos et, bien qu'on ne sache pas exactement où, on a vu qu'il fallait qu'on travaille beaucoup sur le moteur."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Par rapport au turning qu'on avait par le passé, je pense que Ducati a fait encore mieux", a souligné le Français, impressionné par les progrès de la marque italienne : "Je crois que le turning dont dispose la Ducati actuellement est encore meilleur que ce qu'on avait par le passé. On va essayer d'être les plus proches possibles cette année, mais déjà si on retrouvait l'agilité et le turning qu'on avait par le passé avec la puissance qu'on a aujourd'hui, on pourrait se battre beaucoup plus parmi les six ou sept premiers."

Quartararo inquiet pour les qualifications à Barcelone

Ce week-end, Quartararo retrouve un circuit de Barcelone sur lequel il compte un succès en Moto2 et deux en MotoGP, mais il sait qu'il sera plus difficile d'y briller cette année. Le circuit offre un niveau de grip très bas, ce qui pourrait accentuer les difficultés de la Yamaha, qui a elle-même du mal à trouver l'adhérence cette année, surtout sur un tour. Quartararo pense qu'il aura du mal à atteindre la Q2 et à avoir une bonne place sur la grille de départ.

"En étant réaliste, c'est une piste qui ne va pas nous aider avec ce qu'on a actuellement. Même en 2020 et 2022, les années où on a gagné, le vendredi était toujours super compliqué compte tenu des conditions de faible adhérence, et cette année on a encore moins de grip sur la moto, alors ça va être difficile. Mais normalement, on part toujours d'assez bas et on s'améliore le dimanche, alors j'espère qu'on arrivera à progresser."

"Au Mugello, avec le pneu neuf je n'étais qu'une seconde plus rapide qu'avec un pneu qui avait fait dix tours", a-t-il insisté. "C'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Le rythme était plutôt bon au Mugello, mais si on part 17e ou 16e c'est assez compliqué. Il y a plusieurs pistes dans l'année où on ne trouve pas d'amélioration en pneus neufs et il le faut. Ici, on va le sentir parce que la différence entre pneus neufs et usés est très grande, mais on verra quel sera l'écart par rapport aux premiers."

Dans les courses, la situation pourrait tourner à l'avantage de Quartararo puisque ses rivaux seront confrontés aux problèmes qu'il a régulièrement, mais un bon rythme sera difficile à exploiter en cas de position de départ lointaine : "Je pense que c'est bien [pour la course] parce qu'on ne peut pas exploiter toute la performance des pneus comme sur la plupart des courses, donc je pense que c'est super. Mais en ce qui concerne le rythme sur un tour ici, on va avoir du mal."

Avec Léna Buffa