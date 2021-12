Ramón Forcada séparé de Franco Morbidelli mais compréhensif

Leur séparation a étonné, tant Franco Morbidelli a pu souligner l'importance d'avoir Ramón Forcada à ses côtés, notamment pour rebondir après avoir souffert de la comparaison avec Fabio Quartararo à ses débuts en MotoGP et trouver en 2020 le chemin de la victoire. Cette collaboration si fructueuse a pourtant été brutalement interrompue par la blessure du pilote italien, contraint de se faire opérer en juin dernier. À son retour sur les circuits, il avait été promu du team SRT à l'équipe officielle Yamaha, sans que Forcada le suive dans cette nouvelle aventure. Le technicien a dès lors été associé à Andrea Dovizioso et restera à ses côtés la saison prochaine pour la campagne complète que mènera le #04.

Doté d'une expérience incomparable en Grand Prix, où il officie depuis 1986, Ramón Forcada a notamment accompagné les débuts en MotoGP de Casey Stoner et les trois titres de Jorge Lorenzo. Après une association tumultueuse avec Maverick Viñales, il s'est chargé d'apaiser un Franco Morbidelli qui cherchait sa place dans la catégorie reine et a contribué à lui forger un statut de pilote d'usine, vice-Champion du monde en 2020. L'Italien n'a jamais manqué de souligner à quel point le soutien du technicien avait pu compter dans sa progression, pourtant il a dû se résoudre à sceller une nouvelle relation de travail durant la dernière partie du championnat avec Silvano Galbusera, puis Patrick Primmer qui prendra la place de chef mécanicien à ses côtés en 2022.

Motorsport.com a eu l'opportunité de demander à Ramón Forcada s'il aurait souhaité rester aux côtés du #21 et réintégrer l'équipe officielle Yamaha. "Oui, bien sûr que cela m'aurait plu", admet le technicien espagnol. "Mais ce n'est pas non plus essentiel. Il y a un certain nombre de relations de clientèle, une équipe qui paie, mille faveurs que cela implique, et au final cela a été une question de politique."

Une question de politique, et une question d'organisation aussi, qui prend sa source dans les mouvements internes déjà connus quelques mois auparavant. "Quand Valentino [Rossi] est arrivé dans cette équipe, il a fait venir beaucoup de ses gars qui sont ensuite repartis avec lui. Maintenant un nouveau pilote arrive [Darryn Binder, ndlr] et tout change à nouveau, avec un chef mécanicien qui vient du Moto2. Si j'étais parti, je les aurais laissés dans un sacré pétrin. Et s'il y a une chose que Yamaha ne fera pas, c'est de porter préjudice à une équipe qui paie ses motos", souligne Ramon Forcada.

Lorsque Franco Morbidelli a su qu'il allait être promu dans l'équipe officielle, il a initialement demandé à y être accompagné par son chef mécanicien, mais n'a par la suite pas insisté face au refus de Yamaha. "Franky avait un contrat ici [chez Petronas SRT] cette année et maintenant il est là-bas [dans l'équipe officielle Yamaha], et cela se fait en échange de quelque chose", souligne Ramón Forcada, compréhensif.

"C'est un équilibre", ajoute-t-il. "Le départ de Fabio l'année dernière a été très bon pour eux car il a emmené des gens avec lui et ils ont pu faire de la place pour ceux qui sont venus avec Rossi. S'il n'avait emmené personne avec lui, ces personnes ajoutées à celles qui arrivaient auraient créé une situation compliquée. Chaque cas est différent."

"L'année dernière, nous avions pris Fabio et quatre membres d'équipe dans le team Petronas, alors quand nous avons pu négocier afin d'obtenir de la part du Sepang Racing Team la permission de prendre Franky en avance nous n'avons pas voulu les déstabiliser", confirme Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Une partie de l'accord était donc que Franky partirait et que nous prendrions soin de lui dans l'équipe d'usine, mais que nous laisserions le reste de l'équipe inchangée. Ils ont aussi besoin de stabilité. L'équipe satellite constitue ses propres atouts, elle forge ses propres compétences et sa propre expérience, et Ramón Forcada est très important au sein de cette équipe. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de prendre Franky [et lui avons dit] 'tu peux venir, mais le deal est celui-là'."

Le contrat d'un an seulement signé entre Yamaha et la nouvelle équipe RNF, qui prendra en 2022 le témoin de SRT, laisse à présent Forcada dans une situation quelque peu instable. "Je ne sais pas, et ça ne m'inquiète pas non plus", assure néanmoins celui-ci.

