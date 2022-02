Fernández se concentre sur son apprentissage, pas ses rivaux

Raúl Fernández a fait forte impression au cours du Shakedown Test organisé de lundi à mercredi sur le circuit de Sepang. Dans cette séance réservée aux débutants, aux pilotes d'essais et aux titulaires d'Aprilia, unique constructeur bénéficiant des concessions réglementaires, le nouveau représentant de Tech3 a été le meilleur rookie le premier et le troisième jour, seul Marco Bezzecchi faisant mieux que lui mardi parmi les autres débutants, et pour seulement 0"085. Fernández a repoussé l'Italien à deux dixièmes mercredi mais celui qui a créé la sensation en Moto2 la saison passée préfère rester prudent.

Dans un test dont il est difficile de tirer des conclusions, d'autant plus avec un Remy Gardner diminué par une blessure au poignet et un Fabio Di Giannantonio malade, Fernández s'est avant tout concentré sur son apprentissage, faisant passer les comparaisons avec ses rivaux au second plan.

"Le bilan est très positif", a déclaré le membre de la KTM GP Academy. "Être le meilleur rookie est bien car on a des références mais au final, le travail est sur la moto et sur notre équipe, et le plus important est de bien préparer la moto pour gagner avec elle à l’avenir. Le bilan est positif car jour après jour nous avons progressé. [Mardi] ça a été un peu plus difficile, nous avons eu plus de mal mais tout au long de ces trois jours je n’ai cessé d’apprendre des choses et de progresser. En tant que rookie, aller se coucher en sachant qu’on a appris quelque chose, c’est le plus important. Par rapport au fait de me sentir à l’aise, nous avons fait un bon pas en avant."

"Je suis très content de ces trois jours", a insisté Fernández. "Au final nous avons été très focalisés sur la compréhension de la moto, des pneus, de tout. Nous avons fait un travail incroyable. Jour après jour j’ai progressé sur la compréhension de la moto et nous avons préparé une bonne moto pour cette saison. [...] De façon générale le bilan est positif."

Le seul point noir des trois jours a été une chute "vraiment stupide", survenue mardi et visiblement provoquée par une déconcentration dans une chaleur étouffante. Pas de quoi briser l'élan d'un Raúl Fernández qui ne s'est pas encore plongé dans la préparation des Grands Prix. Estimant qu'il est trop tôt pour se prêter à une simulation de course, le vice-Champion du Moto2 a jugé plus pertinent de parfaire son adaptation à la KTM.

"Nous n’avons pas fait de simulation de course car le travail durant ces trois jours était de comprendre la moto. Quand vous voulez faire une simulation vous perdez trop de temps, vous perdez une journée car ensuite vous ne pouvez pas faire plus de tours, vous êtes un peu fatigué. Nous ne le voulions pas."

La chute de Raúl Fernández

Raul Fernández a justement pu éviter cette fatigue, une préparation physique intensive lui ayant permis d'enchaîner les tours avec bien plus de facilité que lors de sa dernière apparition sur sa KTM : "Durant cette pré-saison j’ai été focalisé sur le fait de prendre plus de muscles car à Jerez j’ai terminé détruit et aujourd’hui après trois jours je ne suis pas vraiment mal. Je pense que nous avons fait une bonne pré-saison et c’est le plus important."

Sur le plan technique, Fernández a pu compter sur l'aide de Dani Pedrosa, qui participait également au test dans son rôle de pilote essayeur pour KTM. L'Espagnol a écouté avec diligence chaque conseil prodigué par son illustre compatriote, estimant son opinion "très importante" pour son apprentissage : "Pour moi c’est très important, c’est comme un rêve. Quand j’étais un jeune pilote, enfin plus jeune que maintenant vu que j’ai 21 ans [rires], je me souviens d’une fois où j’étais à Jerez, il a gagné et je n’oublierai jamais ce moment."

"Maintenant c’est très spécial de le voir dans le box avec moi, c’est comme un rêve. Et c’est aussi un grand soutien car pour moi c’est un excellent pilote. Quand j’ai des problèmes je vais le voir, je parle avec lui, je l’écoute car son opinion est très importante pour moi et quand il me fait un commentaire ou me donne un conseil c’est super pour moi car ça me fait toujours progresser."

"Dani m’a dit des choses générales, on ne s’est pas concentrés sur un point spécifique de la moto", a souligné Fernández. "Il a gagné deux fois ici donc parfois je vais le voir et je lui demande ce qu’il ferait dans tel secteur."

Avec Charlotte Guerdoux