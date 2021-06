Fernández intéresse bien Petronas, qui ne veut pas "interférer" avec KTM

Depuis que Motorsport.com a annoncé il y a deux semaines que Raúl Fernández était devenu la principale option du team Petronas pour succéder à un Valentino Rossi qui pourrait prendre sa retraite en fin de saison, plusieurs détails sont apparus sur les pièces du puzzle à rassembler pour permettre à celui qui occupe la deuxième place du championnat Moto2 de faire ses débuts en MotoGP. Le principal obstacle est naturellement KTM, qui refuse de laisser filer Fernández et ses autres espoirs comme Pedro Acosta, leader du Moto3, et Remy Gardner, dont l'avenir est déjà assuré puisqu'il fera ses débuts dans la catégorie reine avec Tech3 la saison prochaine.

La philosophie de KTM s'inspire de celle de son partenaire de longue date, Red Bull, très efficace pour faire émerger de jeunes talents mais aussi verrouiller leurs contrats. Cette approche a néanmoins des failles, comme l'a montré Jorge Martín, sorti du programme de KTM il y a un an pour rejoindre le team Pramac en MotoGP, et ce vivier de talents suscite toujours l'intérêt de structures rivales, comme le montre la tentative de SRT d'enrôler Fernández.

Pit Beirer, responsable du programme de KTM, a confié à Motorsport.com que le pilote privilégie lui-même une seconde campagne en Moto2 en 2022, la dernière année de son contrat actuel avec la marque, même si des rumeurs évoquent son arrivée en MotoGP la saison prochaine, avec Petronas mais aussi chez Tech3, où il pourrait rester le coéquipier de Gardner, qu'il côtoie déjà dans le team Ajo cette saison. Une telle promotion permettrait aussi à la marque de Mattighofen de conserver Fernández dans ses rangs, même si Petronas a de nombreux arguments pour le séduire.

Son style de pilotage coulé pourrait faire des merveilles sur la Yamaha et la période difficile que traverse Maverick Viñales, auteur du plus mauvais Grand Prix de sa carrière en MotoGP au Sachsenring, pourrait ouvrir une porte dans l'équipe officielle aux côtés de Fabio Quartararo en 2023, après la fin du contrat actuel du #12. Quitter KTM contraindrait cependant Fernández à s'acquitter d'une pénalité financière, comme Martín il y a un an, estimée à environ un demi-million d'euros, une somme acceptable pour le duo Yamaha-Petronas même si ce dernier préfère éviter une guerre avec KTM.

"Nous n'allons pas interférer dans les relations de Raúl avec avec KTM", a assuré Johann Stigefelt, le patron de l'équipe SRT, à Motorsport.com dans le paddock du Sachsenring, tout en confirmant que le Madrilène serait un candidat idéal pour prendre la succession de Rossi : "Nous l'apprécions, évidemment, et il nous intéresse, parce qu'il est très rapide. Mais s'il veut venir, il faudra d'abord régler sa situation."

Le jeu d'échecs entre Fernández et KTM dure depuis un certain temps et Petronas attend de savoir qui en sortira vainqueur, l'ascendant étant du coté de la firme autrichienne : "Ils ont deux clauses en leur faveur, un droit de préférence et la possibilité de refuser toute offre venant de l'extérieur", a précisé à Motorsport.com une personne ayant eu accès aux contrats. KTM a jusqu'au 31 juillet pour activer ses options, date à laquelle toutes les places encore libres en MotoGP seront probablement attribuées.

Ce scénario laisse donc penser que Raúl Fernández est partagé entre deux possibilités, d'un côté rejoindre le MotoGP et le team Petronas en quittant KTM sans trop faire de vagues, de l'autre disputer une saison supplémentaire avec le team Ajo en Moto2. Rejoindre Tech3 entraînerait probablement une prolongation de contrat à long terme, limitant ses options en vue d'une saison 2023 pour laquelle de nombreux guidons doivent encore être attribués.

