Raúl Fernández va encore être opéré pour un arm-pump

Raúl Fernández va une nouvelle fois être opéré pour un syndrome des loges. Il y a un an, l'Espagnol avait dû renoncer au GP de France après une première intervention inhabituellement lourde pour un tel problème, puisqu'elle concernait neuf muscles et avait nécessité des incisions en trois endroits distincts sur le bras.

Fernández souffre à nouveau depuis le début de la saison et sera opéré mardi à Barcelone. Il participe néanmoins au test de ce lundi au Mugello, pour essayer l'Aprilia 2024, dont il devrait disposer à partir du GP de Grande-Bretagne, après une entame de saison sur le modèle 2023.

"J'ai encore eu des problèmes", a expliqué Fernández après avoir pris la 12e place au GP d'Italie. "Depuis le début de l'année, j'ai encore des soucis d'arm-pump et mardi, je vais devoir être à nouveau opéré. Je suis content du travail mais dans les sept derniers tours, j'ai dû gérer la situation, comme à la course précédente. C'est la même chose depuis le début de l'année."

"Je suis content parce qu'on a vu le problème, je suis content du travail que l'on fait, mais sincèrement avec ça c'est assez dur de rouler sur la moto. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai fait de mon maximum, j'ai essayé de finir la course à une bonne position. J'ai eu beaucoup de soucis avec le bras mais maintenant, on a une solution parce qu'à Barcelone, avec Marc [Márquez] et Aleix [Espargaró], je n'ai pas pu me battre pour le podium à cause de ça."

Raúl Fernández Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'intervention pour un arm-pump est généralement bénigne. Les sollicitations sur les avant-bras peuvent finir par les tétaniser et l'opération consiste à sectionner la membrane dans laquelle est logé le muscle (d'où le nom syndrome des loges) pour le libérer de la pression. Fernández savait depuis plusieurs jours qu'il devrait être opéré et il a décidé de profiter de la pause de quatre semaines avant Assen, à la suite du report du GP du Kazakhstan.

"Je ne pouvais pas en parler avant parce que je voulais être concentré. Avant de venir ici, j'ai vu un médecin. On a vu que ça revenait un peu. Ce n'était pas facile d'être vraiment concentré sur le week-end pour moi mais je pense qu'on a fait un bon travail, je suis content. Maintenant, il faut penser à la récupération."

Des motos trop physiques ?

Les arm-pumps sont parfois plus nombreux en début de saison, quand les pilotes doivent reprendre le rythme du pilotage régulier des motos, et ils se sont multipliés ces dernières années, en particulier lors de la saison 2021. Fernández estime que l'entraînement peut permettre d'éviter ce phénomène, mais aussi que certaines motos sont plus propices à ce mal.

"Ça fait partie du jeu. Il faut comprendre la catégorie, ça dépend de la moto. Avec la nôtre, les conditions sont plus difficiles. Notre moto est un peu plus difficile. Sur la Ducati, je pense que peu de pilotes se font opérer mais ça dépend de la préparation et de l'entraînement. C'est simple : on est très musclés et c'est un problème pour l'arm-pump. Ce n'est pas une grosse intervention."

"Ça fait partie du jeu, je vois beaucoup de pilotes de Moto2 avec ce problème. Je pense que c'est parce qu'on est plus rapides tous les ans. C'est assez dur d'être au sommet, on a plus de courses, on a les courses sprint... Il faut être prêt à ça. J'adore piloter la moto et il faut être à 100%."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró dispose également de l'Aprilia et il a particulièrement souffert physiquement au Mugello mais pour lui, c'est l'évolution générale des motos qui est en cause. "Un tour de plus et il fallait que j'abandonne", a assuré le Catalan. "C'était incroyable. La moto était super, super agressive, super nerveuse, et je ne pouvais plus accélérer, je ne pouvais plus freiner."

"Dans les huit ou dix derniers tours, je freinais juste avec un doigt. On n'avait pas du tout les meilleurs réglages pour le Mugello mais je pense que c'était très similaire pour tout le monde. Je crois que le niveau d'appui en MotoGP est trop élevé pour le corps humain."

Des différences existent néanmoins selon les machines et Fabio Quartararo a jugé la Yamaha très physique à Losail, à Austin et surtout à Jerez ou au Mugello, où il a été en particulier en difficulté. Même s'il a plusieurs fois assuré que son problème n'était pas un arm-pump à proprement parler, il a passé des examens ces dernières semaines et cherche une solution.

"C'est dans les changements de direction, il faut vraiment tirer [sur les bras]", a expliqué le Français. "C'est juste sur le moment, dans une heure c'est redevenu normal." Álex Rins est lui aussi touché par ces difficultés. "Il arrive à le gérer un petit peu mieux que moi mais il a mal", a confirmé Quartararo. "Moi, ça m'a vraiment posé problème sur la course, lui peut-être un petit moins mais en tout cas, il n'arrive pas à freiner."

L'Espagnol a néanmoins lui aussi été confronté à des difficultés. "J'ai essayé de gérer la moto, de gérer ma condition physique parce qu'actuellement notre moto est assez dure, assez critique", a confirmé Rins. "Le problème est qu'en souffrant, on essaie d'en faire un peu plus pour contourner ces problèmes."