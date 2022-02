Raúl Fernández secoué par une chute "à plus ou moins 200 km/h"

O.P., Mandalika – Raúl Fernández, jeune recrue du team Tech3 cette saison, a terminé la deuxième journée d'essais de pré-saison de Mandalika en 21e position, avec un chrono de 1'32"401 le plaçant à 1"1 de la référence du jour établie par Luca Marini. Mais le pilote espagnol présentait surtout sur le visage des marques traduisant la chute à haute vitesse dont il a été victime dans le virage 12 et dans laquelle il a pris un coup à la tête.

Malgré cet incident, Raúl Fernández estime que sa journée en Indonésie s'est bien passée. "Cette journée a été très positive. On a progressé par rapport à hier. J'ai regardé les tours des autres pilotes et je ne suis pas trop loin, je ne perds pas trop de temps sur eux et c'est important. Je suis resté dans le top 15 toute la journée, ce qui est important pour nous", se félicite-t-il.

"Je suis tombé dans la dernière partie de la journée et on n'a pas pu monter d'autre pneu neuf", regrette-t-il pour expliquer les places perdues en fin de journée. Quant à l'accident en lui-même, il est la conséquence d'une attaque excessive avec des pneus qui n'étaient plus en état. "Rien d'étrange, on a travaillé sur la moto, mais les pneus avaient fait trop de tours et je suis tombé", explique-t-il, précisant ne pas être sorti de la trajectoire, où la piste est encore sale et a piégé d'autres pilotes. "Non. Dans mon cas, c'est parce que j'avais des pneus usés. J'ai poussé comme s'ils étaient neufs et je suis tombé."

"Je me sens plus ou moins bien. J'ai un peu mal, mais la chute, ça n'était rien… Enfin, quand on roule à 300 km/h une chute stupide n'est pas si stupide !" sourit le pilote espagnol. Et c'est justement la vitesse à laquelle il est tombé qui l'a quelque peu secoué, l'estimant à "plus ou moins 200 km/h".

"Je suis tombé avec une vitesse trop élevée, c'est ça le problème !" poursuit-il, lui qui avait déjà subi une petite perte de l'avant lors du test de Sepang, la semaine dernière, mais rien de plus. "À l'heure actuelle j'ai mal, à la suite de ma chute. C'était une grosse chute, la première pour moi en MotoGP, et je sens bien ce qu'est une vraie chute en MotoGP. […] En Moto2 aussi j'ai eu une belle expérience des grosses chutes ! [rires]"

Après l'accident, Raúl Fernández a eu besoin de quelques instants pour retrouver une vision normale. "J'ai commencé à voir un peu double et j'ai eu peur, mais heureusement, j'ai retrouvé ma vision normale en quelques instants", explique-t-il. Il a passé un contrôle médical qui a révélé qu'il n'avait "rien de trop sérieux" d'après son équipe, malgré les traces extérieures qu'il affiche. "À l'intérieur ça va. On verra demain. Mon cou et mon dos vont bien, c'est important. Alpinestars a fait du super boulot avec l'airbag et HJC a aussi fait un super casque. Je suis en sécurité."

"Je vais en tout cas essayer de me remettre ce soir pour aller bien demain", ajoute le prometteur pilote espagnol. "Je verrai demain. Je suis très concentré sur le fait d'améliorer mes chronos et j'essaierai demain."

