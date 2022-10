Razgatlioglu préfère gagner en WorldSBK que végéter en MotoGP

Depuis plus de deux ans, le nom de Toprak Razgatlioglu est régulièrement évoqué en MotoGP mais le Turc a préféré rester en WorldSBK, catégorie dont il est devenu Champion l'an passé. En 2021, des rumeurs le liaient à RNF, l'équipe satellite de Yamaha avec qui il est sous contrat mais la décision de la formation malaisienne de s'associer à Aprilia a définitivement écarté un transfert en MotoGP l'an prochain. Toute possible arrivée dans la catégorie reine a été repoussée à 2024, quand il sera libéré de tout engagement.

Razgatlioglu ne fait pourtant pas d'une arrivée en MotoGP un impératif. Actuellement deuxième du championnat en WorldSBK, à distance d'Álvaro Bautista mais avec des chances encore réelles, le pilote Yamaha est très attaché à cette capacité à jouer le titre et il l'affirme : il ne changera de catégorie que pour une moto d'usine et la garantie de prétendre aux premières places.

"Je sais que le niveau est très élevé en MotoGP, mais j'aime le paddock du Superbike, je me sens vraiment chez moi", a déclaré Razgatlioglu à l'édition italienne de Motorsport.com. "Peut-être qu'un jour je roulerai en MotoGP, mais à condition d'avoir une moto d'usine. Pour le moment je n'y pense pas, également parce que ce n'est pas mon rêve. Mon rêve était de devenir Champion du monde et je l'ai fait."

"S'i j'y vais, mon objectif sera de me battre pour les premières places", a-t-il ajouté. "Je ne veux pas y aller juste pour dire dire 'Je suis un pilote de MotoGP', je n'aime pas ça, je ne veux pas être là pour être là. Si je ne peux pas jouer le podium, je ne suis pas intéressé par le MotoGP. Ça serait bien d'y être un jour et d'être devant. Mais ça ne m'intéresse pas de me battre pour une dixième place en MotoGP, je préfère rester en Superbike. C'est mieux de remporter plus de titres en Superbike, comme Jonathan Rea [qui a refusé plusieurs offres en MotoGP, ndlr]."

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu a eu un avant-goût du MotoGP en juin dernier, quand il a enfin pu prendre le guidon de la Yamaha M1 sur le MotorLand Aragón, pour seulement 40 tours en raison de conditions météo difficiles. Malgré une expérience satisfaisante, il a constaté que le MotoGP lui demanderait de totalement changer son style de pilotage.

"Je n'ai pas fait beaucoup de tours, j'ai juste roulé quelques heures puis il a plu. Mais j'ai quand même piloté une MotoGP et j'ai été le premier Turc à le faire ! C'est une moto très difficile, il faut s'adapter parce que pour moi la position est très étrange, elle est haute et je n'aime pas ça. Je suis toujours plus bas, c'est mon style. Ce n'était pas facile de piloter comme ça mais c'était juste un test, je l'ai apprécié."

Propos recueillis par Lorenza d'Adderio

Lire aussi : Dominique Aegerter rejoindra le Superbike en 2023 avec Yamaha