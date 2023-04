Razgatlioglu à moins de huit dixièmes de Crutchlow à Jerez

Le Circuito de Jerez accueille depuis hier et jusqu'à ce soir une séance d'essais privés d'un grand nombre de constructeurs MotoGP. Ce test, organisé par KTM qui a loué la piste, voit en effet la participation de Honda, Aprilia et Yamaha aux côtés du groupe autrichien, seul Ducati ayant décidé de ne pas y prendre part.

L'une des curiosités de ces essais se trouve dans le stand Yamaha. En plus de son pilote d'essais, Cal Crutchlow, le constructeur japonais a en effet invité Toprak Razgatlioglu, Champion du monde Superbike en 2021 avec la marque et candidat sérieux à une arrivée en Grand Prix dès l'année prochaine. Ce test est le deuxième que le pilote turc réalise avec la M1, après une séance de découverte qui a eu lieu l'an dernier en guise de récompense pour son titre.

Selon les informations de Motorsport.com, Toprak Razgatlioglu aurait effectué 63 tours lundi et enregistré un meilleur tour en moins de 1'40 sur une piste de Jerez dont le record absolu se situe en 1'36"1. Par rapport aux performances observées durant cette journée de lundi, il n'a pas démérité puisqu'il a terminé à 1"7 du pilote le plus rapide, à savoir Dani Pedrosa, et à seulement 0"775 de Cal Crutchlow sur la Yamaha.

Les conditions étaient excellentes pour cette première journée, avec un beau soleil et des températures élevées mais pas de gomme en piste. Les chronos se sont révélés assez rapides compte tenu des circonstances puisque deux pilotes sont passés sous la barre des 1'38. Si l'on prend comme référence les premiers essais libres du Grand Prix d'Espagne de l'an dernier, le plus rapide avait alors été Joan Mir, sur la Suzuki, avec un temps de 1'38"194 ; la première Yamaha, celle de Franco Morbidelli, était alors 15e en 1'38"979, soit à peine six dixièmes plus rapide que le temps réalisé lundi par Razgatlioglu.

Neuf motos ont pris la piste durant cette première journée du test, réparties en cinq pilotes. Dani Pedrosa, qui prépare sa participation au Grand Prix d'Espagne en tant que wild-card et disposait de deux machines pour mener à bien son travail pour KTM, a signé le meilleur temps en 1'37"8 avec un total de 70 tours effectués.

Stefan Bradl, le pilote d'essai de Honda, disposait lui aussi de deux prototypes et a réalisé le deuxième meilleur temps, à seulement 129 millièmes de l'Espagnol, toujours très performant à Jerez. Le temps de Bradl est d'autant plus remarquable que Honda teste un châssis Kalex et que l'Allemand a réalisé son meilleur chrono sur une moto nommée 'HRC 2' sur la feuille des temps et qui pourrait donc être la moto la plus récente, alors qu'il s'est montré presque une seconde plus lent sur la 'HRC 1'. Au total, il a bouclé 85 tours, dont 64 sur cette 'HRC 2', et les ingénieurs du HRC n'ont quitté le circuit après 23h, une fois un long travail d'analyse mené à bien.

En piste pour Aprilia, Lorenzo Savadori a également utilisé deux motos. Après un total de 55 tours, il apparaissait au sixième rang du classement. Enfin, chez Yamaha, trois machines ont été vues en piste. Cal Crutchlow a utilisé celles qui étaient nommées 'Yamaha 1' et 'Yamaha 2' ; avec la première, il a effectué 33 tours et posté le quatrième meilleur temps, tandis qu'avec la seconde, il a totalisé 68 tours et signé le septième chrono. La 'Yamaha 3' était celle de Toprak Razgatlioglu, huitième sur la feuille des temps.

