Yamaha va récompenser mais aussi évaluer Razgatlioglu lors de son test

Toprak Razgatlioglu, véritable superstar en Turquie, a permis l'an dernier à Yamaha de retrouver le sommet du WorldSBK pour la première fois depuis 2009, en battant la référence Jonathan Rea au terme d'une saison palpitante. Le nom du protégé de Kenan Sofuoglu a déjà été lié au MotoGP, particulièrement lorsqu'il s'est dit qu'il pourrait rejoindre l'équipe satellite Yamaha pour la saison 2022. Il a cependant prolongé son engagement en WorldSBK pour deux ans courant 2021.

Malgré cela, Razgatlioglu a entamé l'année en postant un message lourd de sens sur ses réseaux sociaux, n'excluant pas de finalement passer en MotoGP en 2023. Yamaha, pour sa part, a confirmé dès le mois de février que le pilote turc serait accueilli lors d'un test privé afin de s'essayer au maniement de la MotoGP.

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, explique que ce test, prévu en juin, est à la fois une récompense pour le titre de 2021 et une façon d'évaluer le possible transfert du pilote vers le MotoGP en 2023.

"Je dirais que c'est un petit peu des deux. Évidemment, le fait qu'il ait remporté le championnat l'année dernière a été une grande prouesse, une première fois pour nous depuis 2009", a rappelé le responsable britannique. "C'était donc quelque chose d'important, ce que nous apprécions et respectons véritablement."

"Nous avions pour idée qu'il essaye la M1 beaucoup plus tôt que cela ne se fera finalement. Cela n'a pas fonctionné car notre championnat a pris du retard, le sien aussi. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela ne s'est pas fait plus tôt. Le premier concept a donc finalement évolué et s'est transformé en un concept différent désormais, car passer en MotoGP fait clairement partie des options qu'il prend en considération."

Lin Jarvis

"Ce que nous lui avons dit, c'est que s'il doit faire ce changement, qu'il le fasse le plus tôt possible. Il aura 26 ans cette année, donc s'il vient en MotoGP, il doit le faire rapidement. Alors quoi de mieux que de faire un test sérieux sur la M1 ? Nous avons donc prévu un test pour lui en juin : une équipe entière lui sera dédiée et nous passerons toute une journée à faire des tests avec lui. Ce sera la première occasion de voir et de sentir quelles performances il peut livrer sur cette moto. Je crois qu'il peut clairement être dans le coup en MotoGP."

Pas de place dans l'équipe officielle en 2023

Le plateau 2023 comporte à ce jour de grandes zones d'ombre, pourtant Lin Jarvis souligne qu'une éventuelle arrivée de Razgatlioglu se ferait probablement au sein de l’équipe satellite Yamaha, et ce en dépit du fait que la marque n'est pour l'instant pas liée à RNF au-delà de 2022. L'équipe officielle devrait quant à elle conserver Fabio Quartararo, bien que les négociations soient toujours en cours avec le Champion du monde en titre, mais aussi Franco Morbidelli, d'ores et déjà sous contrat pour 2023.

"Le fait est qu'il [Razgatlioglu] a un contrat officiel en WorldSBK", poursuit Lin Jarvis. "Bien sûr, tous les pilotes souhaitent toujours intégrer une équipe d'usine, mais nous n'en aurons peut-être pas l'opportunité en 2023. Dans ce cas, je pense donc que la seule chose que nous pourrions lui offrir, c'est un contrat d'usine avec une place dans une équipe satellite."

"Mais il est trop tôt pour parler de cela", ajoute le responsable, "et il est trop tôt pour dire si cela serait intéressant pour lui, ou acceptable. Il a un contrat avec Yamaha Europe qui va au-delà de 2022, je pense. Et puis il pourrait rester plus longtemps en Superbike. Il y a plusieurs façons de mener une bonne carrière, comme peut en témoigner Johnny Rea."