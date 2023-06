366,1 km/h : Brad Binder établit le nouveau record du MotoGP

Le MotoGP a atteint un nouveau record de vitesse de pointe au Mugello ! Avec sa ligne droite dépassant les 1,1km, le circuit toscan est le lieu de prédilection pour les records avec celui de Losail et durant la couse sprint, 12 pilotes ont atteint ou dépassé les 360 km/h, alors que l'on avait assisté à une telle performance que cinq fois par le passé, deux fois avec Johann Zarco.

Les 363,6 km/h atteints par Jorge Martín il y a un an sur le même tracé appartiennent désormais au passé. Deux pilotes ont fait mieux en course sprint, profitant notamment du phénomène d'aspiration : Enea Bastianini avec 364,1 km/h, et surtout Brad Binder avec 366,1 km/h, ce qui permet à KTM de chiper le record à Ducati. "Notre moto est rapide !" s'est amusé Binder. "On peut doubler des gens au bout de la ligne droite. C'est une chose dont je peux profiter, ce qui est fantastique."

"J'ai pris de très bonnes aspirations", a ajouté le Sud-Africain. "Je remontais et j'ai eu des motos devant moi toute la course. J'ai eu des aspirations parfaites."

Pendant la course sprint, ce n'est pas tant la vitesse de pointe que Brad Binder a remarqué, mais le rythme qu'il avait au moment de freiner : "On le réalise à la corde du premier virage, si on freine au même endroit mais qu'on arrive avec beaucoup plus de vitesse. Avec l'aspiration, le repère de freinage change d'une dizaine de mètres."

Les records de vitesse de pointe des dernières années sont le fruit des progrès dans l'aérodynamique et sur des systèmes comme le holeshot device. "Au final, c'est pour ça qu'on apporte [des nouveautés] et ça fonctionne clairement", a précisé Binder, qui estime que la marge de progrès reste conséquente : "On va plus vite tous les ans et je suis sûr qu'on ira plus vite. C'est l'évolution de la compétition. On sera rapidement dans les 370."

Parmi les nombreux pilotes qui sont entrés dans le club des 360 km/h ce samedi, on retrouve pour la première fois des représentants d'Aprilia, Honda et Yamaha. Le précédent record d'Aprilia était de 357,6 km/h, celui de Honda de 356,4 km/h et celui de Yamaha de 358,8 km/h.

Les pilotes ayant atteint ou dépassé les 360 km/h en Grand Prix sur différents circuits

Pilote Marque Circuit Année Vitesse 1 B. Binder KTM Mugello 2023 366,1 Record de KTM 2 E. Bastianini Ducati Mugello 2023 364,1 Record de Ducati 3 J. Martin Ducati Mugello 2022 363,6 - M. Viñales Aprilia Mugello 2023 363,6 Record d'Aprilia 4 J. Zarco Ducati Losail 2021 362,4 - B. Binder KTM Mugello 2021 362,4 - J.Miller KTM Mugello 2023 362,4 7 J. Zarco Ducati Mugello 2023 362,4 8 M. Pirro Ducati Mugello 2023 361,2 - J. Zarco Ducati Mugello 2021 360,0 - E. Bastianini Ducati Mugello 2022 360,0 - M. Márquez Honda Mugello 2023 360,0 Record de Honda - J. Martín Ducati Mugello 2023 360,0 - M. Bezzecchi Ducati Mugello 2023 360,0 - F. Di Giannantonio Ducati Mugello 2023 360,0 - A. Espargaró Aprilia Mugello 2023 360,0 - F. Quartararo Yamaha Mugello 2023 360,0 Record de Yamaha

Les pilotes affichés en gras ont réalisé ont atteint les 360km/h au GP d'Italie 2023