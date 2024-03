Les records que Marc Márquez peut battre avec sa Ducati en 2024

La blessure au bras de Marc Márquez il y a près de quatre ans, en ouverture de la saison 2020, a mis fin à l'une des dominations les plus implacables vues en MotoGP. Lors de son retour à la compétition l'année suivante, l'Espagnol a dû composer avec des limites physiques mais il a néanmoins remporté trois courses et si sa condition s'est par la suite améliorée, sa Honda a connu la trajectoire inverse en devenant de plus en plus rétive.

Conscient du besoin de donner un nouvel élan à sa carrière, Márquez s'est lancé dans un nouveau défi en quittant le cocon que représentait l'équipe Honda pour Gresini, où il disposera de la meilleure machine du plateau, la Ducati, cette année. Bien qu'il s'agisse "seulement" du modèle 2023, Márquez est très attendu et certains s'attendent à le voir retrouver les premiers rôles, ce qui lui permettrait de battre de nouveaux records.

En cas de réussite absolue, Márquez décrocherait un neuvième titre mondial cette année, faisant de lui l'égal de Valentino Rossi, Mike Hailwood et Carlo Ubbiali, mais il resterait à distance des 15 de Giacomo Agostini et 13 d'Ángel Nieto. Il s'agirait du septième titre de Márquez au plus haut niveau, autant que Rossi mais un de moins que Giacomo Agostini.

Le #93 serait aussi le premier pilote sacré dans l'ère MotoGP avec une équipe satellite, ce que plus aucun pilote n'a fait depuis Valentino Rossi en 2001 avec sa Honda aux couleurs de Nastro Azzurro, pour la dernière année des 500cc.

Valentino Rossi n'était pas dans l'équipe officielle lors de son titre en 2001 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette performance était plus fréquente dans les années 1970 et 1980. Kenny Roberts l'a fait avec une Yamaha non officielle en 1978, Marco Lucchinelli et Franco Uncini ont été sacrés avec les Suzuki de Roberto Gallina au début des années 1980, et Eddie Lawson avec une Honda à la fin de la décennie, même s'il bénéficiait d'un soutien appuyé de l'usine, comme Rossi en 2001.

Un titre mondial cette année permettrait aussi à Marquez de devenir le troisième pilote de l'ère MotoGP à devenir champion avec deux marques différentes, après Valentino Rossi (Honda et Yamaha) et Casey Stoner (Ducati et Honda). À l'époque des 500cc, cette performance a également été réalisée par Geoff Duke (Norton et Gilera), Giacomo Agostini (MV Agusta et Yamaha) et Eddie Lawson (Yamaha et Honda).

Une très bonne saison pourrait permettre à Marquez de devenir le deuxième pilote avec le plus de victoires en catégorie reine, puisqu'il en compte 59, soit neuf de moins qu'Agostini. Rossi reste quant à lui intouchable avec ses 89 courses remportées. Toutes catégories confondues, Márquez compte pour le moment 85 succès, cinq de moins que Nieto, mais les 115 de Rossi et 122 d'Agostini seront hors de portée cette année.

Avec actuellement 99 podiums en MotoGP, Márquez peut dépasser les 112 de Dani Pedrosa et 114 de Jorge Lorenzo dès cette saison, mais pas les 199 de Rossi. En cumulant les différentes catégories du Championnat du monde, les 138 trophées de Márquez lui permettent d'envisager de passer devant Nieto (139), Lorenzo (152), Pedrosa (153) et même Agostini (159), mais Rossi est encore largement devant, avec 235 podiums.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez a aussi la possibilité de battre le nombre de victoires sur des circuits différents. Mick Doohan détient le record, avec des 24 pistes, contre 20 pour le pilote Gresini, qui n'a pas jamais gagné à Portimão, sur le nouveau circuit de Sokol, au Red Bull Ring, à Buddh et à Mandalika parmi les circuits du calendrier 2024. Márquez peut enfin améliorer son record de 64 poles dans l'élite.

Le record que visent Miller, Viñales et Rins

Parmi les records auxquels Marc Márquez ne pourra pas (encore ?) prétendre figure celui de victoires avec le plus grands nombre de constructeurs. Trois pilotes peuvent gagner avec une troisième marque différente, du jamais-vu depuis le début de l'ère MotoGP en 2002 : Jack Miller (déjà victorieux avec Honda et Ducati) et Maverick Viñales (qui s'est imposé avec Suzuki et Yamaha), qui sont rejoints par Álex Rins (vainqueur avec Suzuki et Honda). Ils peuvent respectivement s'imposer avec KTM, Aprilia et Yamaha cette année.

Quatre pilotes ont réussi cette performance durant l'ère des 500cc : Mike Hailwood a été le premier grâce à des succès sur des Norton, MV Agusta et Honda, Randy Mamola avec Suzuki, Honda et Yamaha, Eddie Lawson avec Yamaha, Honda et Cagiva, et enfin Loris Capirossi avec Yamaha, Honda et Ducati, sa dernière victoire ayant été décrochée en MotoGP.